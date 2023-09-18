Заводу "НПК-Галичина" Игоря Коломойского выставили счет на 9,4 млрд грн: "Укрнафта" пытается арестовать имущество должника

Завод Коломойского работал как распределительная база

В судах Львовской области развернулось ожесточенное противостояние между крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины "Укрнафта" и старейшим нефтеперерабатывающим заводом "НПК-Галичина" (Дрогобычский НПЗ). "Укрнафта" требует в суде от своего должника более 9,4 млрд грн и пытается наложить арест на его имущество, но пока не имеет успеха.

Как пишет "Телеграф", в июне 2023 года хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении заявления "Укрнафты" об аресте всего движимого и недвижимого имущества "НПК-Галичина" из-за "отсутствия связи между предложенным заявителем мерой обеспечения иска и предметом иска", а также нежелания "безосновательно нарушить права ответчика, гарантированные Конституцией Украины и Гражданским кодексом Украины, в части свободного пользования принадлежащим ему имуществом". А 4 сентября это определение оставил в силе Западный апелляционный хозяйственный суд. Он отклонил апелляцию "Укрнафты", выразив нежелание блокировать хозяйственную деятельность ответчика. Хотя арест активов только не разрешает их перепродавать или повторно передавать в залог, однако никак не влияет на способность продолжать хозяйственную деятельность.

"НПК-Галичина" контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и его партнерами. "Укрнефть" много лет находилась под оперативным контролем "Привата", однако в конце прошлого года была национализирована государством. По данным "Укрнафты", задолженность "НПК-Галичина" перед компанией сформировалась по 9 договорам поставки нефтепродуктов. Компании подписали их в ноябре 2019-мае 2020 г., позже по всем договорам были подписаны дополнительные соглашения (по факту – соглашения о рассрочке платежей сроком до 3 лет). Основная сумма задолженности по ним составляет 4,8 млрд грн, все остальное проценты, пеня и инфляционные потери.

Об этом пишет Дмитрий Грицай в статье "Укрнафта" хочет миллиарды Коломойского: государственная компания требует 9,4 млрд грн от Дрогобычского НПЗ на "Телеграфе".