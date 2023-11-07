Коломойский побежал за женщинами: пока олигарх сидит, группа "Приват" проводит "гендерную реструктуризацию" его бизнеса

Традиционно "мужской" бизнес неожиданно получил женские лица

Группа "Приват" традиционно считалась территорией мужчин. Годами в ней выстраивалась фактически патриархальная система, где на ключевых должностях не было места женщинам. Для представительниц прекрасного пола основные владельцы "Привата" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с партнерами обычно отводили места в бухгалтерии и ревизионных комиссиях своих компаний. А вот после того, как суд арестовал Коломойского, который со 2 сентября этого года начал жить в СИЗО, на первые места в ключевом бизнесе "Привата" — нефтетрейдинга — начали выходить женщины. И Телеграф нашел уже как минимум два подтверждения этой тенденции.

Итак, первый игрок — ООО "Инком Финанс". Эта никому неизвестная компания была основана еще в марте 2016 года в Киеве. В конце того же года переехала в Запорожье, и почти 7 лет фактически была "спящей" (выручка этого ООО, которое налоговики классифицировали как микропредприятие, к 2023 году составляло около 80 000 грн в год).

Время "Инкам Финанса" наступило через пару недель после того, как СБУ "закрыла" Коломойского. Уже 18 сентября компания получила лицензию на оптовую торговлю горючим, а 3 октября подписала первый договор на поставку топлива (сжиженный газ на 12 600 грн) с Запорожской областной инфекционной клинической больницей. С тех пор, по данным Clarity Project, компания в Prozorro стала победителем в 239 закупках на сумму 101,82 млн грн. Самым большим уловом для запорожского новичка стали харьковские энергетики. 31 октября на тендере "Харьковоблэнерго" "Инкам Финанс" взял 23 из 24 лотов на 80,29 млн грн. И только 1 лот на сумму 4,2 млн грн отошел ООО "Укрнефть-снаб" ("дочка" подконтрольного государству ПАО "Укрнефть"). При этом в полном пролете остались такие влиятельные местные конкуренты, как ООО "Золотой Стандарт К" Константина Батвинова (СМИсчитают его близким к первому заместителю Харьковской ОГА Александру Скакуну) и "Оил Карт Сервис" (связано с сетью АЗС Ovis экс-мэра) Харькова Владимира Шумилкина).

Причин такого успеха могут быть две. Во-первых, независимость "Харьковоблэнерго" от местных боссов. Компанию контролирует Фонд государственного имущества, а руководит "варяг" — одессит Константин Логвиненко. Обычно в Харькове выиграют местные компании. Во-вторых, связь ООО "Инком Финанс" с группой "Приват", оперирующей крупнейшей сетью АЗС в Украине и вполне способной выдержать ценовые войны даже с "Укрнефтью".

Формально "Инкам Финанс" не имеет отношения к Игорю Коломойскому. С 2019 года руководителем и единственным владельцем "Инкам Финанс" является жительница Запорожья Елена Кириленко. Однако несколько лет назад она работала главным бухгалтером запорожского филиала ООО "Биотрейд" — эксклюзивного дистрибьютора соков "Биола", которые производила подконтрольная "Привату" компания "Эрлан". Поставщиком импортированного из Турции дизеля, который законтрактовал "Инкам Финанс", является компания "Мобайл Энерджи" (Борисполь), которая управляет 18 АЗС ANP в Сумской области. А бензин и сжиженный газ "Инкам Финанс" закупил у "Укртатнафты" и "Укрнафты", которые до полномасштабной войны россии против Украины контролировались "Приватом".

Второй игрок — ООО "Тенегия". Эта компания была зарегистрирована в декабре 2021 года в Павлограде. И оставалась спящей вплоть до ареста Игоря Коломойского. Она получила лицензию на оптовую торговлю горючим в один день с "Инком Финансом" — 18 сентября, и одновременно с ней с октября начала поставки нефтепродуктов. В этой компании заправляют исключительно женщины. Владелец ООО "Тенегия" — 35-летняя Юлия Леонова из Днепра, директор — 31-летняя Анна Истомина из Харьковской области. Истомина была бухгалтером ООО "Лурия", которое в 2017 году фигурировало в уголовном производстве Генпрокуратуры по махинациям с нефтепродуктами в рамках совместной деятельности ПАО "Укрнафта" и Momentum Enterprises (Eastern Europe) Limited, контролируемой группой "Приват". Леонова управляет ООО "Маклея", владеющим несколькими "приватовскими" АЗС Sentosa Oil и "Авиас Плюс" в Днепропетровской области.

Как и "Инкам Финанса", пока самый большой куш "Тенегии" обеспечили энергетики. 2 ноября компания стала единственным участником и победителем тендера ПАО "Сумыоблэнерго", подконтрольного экс-партнеру Коломойского Константину Григоришину, на поставку бензина и дизтоплива на 81,6 млн. грн.

Самое главное, что объединяет две компании — схема, по которой они были вовлечены в сеть АЗС "Авиас", которая остается подконтрольной "Привату". 29 сентября "Инкам Финанс" подписал партнерский договор с ООО "Новакс Трейд", а "Тенегия" 1 октября и 4 октября — аналогичные договоры с ООО "Литон Ойл" и указанным выше "Мобайл Энерджи". Эти три компании, оформленные на малоизвестных физических лиц (Игорь Падусенко, Александр Красножон и Николай Заря), незадолго до этого взяли в аренду АЗС ANP и "Авиас Плюс" в Харьковской (около полусотни) и Сумской областях (около 60 заправок). Согласно договорам, "Инкам Финанс" и "Тенегия" передают указанным операторам АЗС топливо, а те обязаны его отпустить предъявителям топливных карт и скретч-карт "Авиас", эмитентами которых являются заказчики.

Как писал "Телеграф", после того, как Коломойский получил подозрение от СБУ и поселился в СИЗО, НАБУ предприняло несколько попыток наложить арест на его активы. "На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 млрд грн", — сообщили в НАБУ 8 сентября. Позже НАБУ направило в Высший антикоррупционный суд ходатайство о полноценном аресте этих активов, однако 21 сентября судья ВАКС Олег Ткаченко отказался это делать. Но, как стало известно, недавно другой суд — Шевченковский — по представлению Бюро экономической безопасности в сентябре все же наложил арест на ряд компаний во главе с ОАО "Полтаваоблэнерго".

По всей вероятности, рано или поздно у правоохранителей дойдут руки до нефтетрейдингового бизнеса Коломойского в виде сети "Авиас", насчитывающей сейчас почти 1 000 АЗС ("Авиас", "Авиас плюс", АNP, Glorius, Rubix, Sentosa Oil, "Балу" ", ЗНП, "Мавекс", "Мавекс плюс", "Петрол-Гарант", "Черновцынефтепродукт", "Элин", "ЮКОН", "ЮКОН сервис"). Поэтому привлечение неизвестных женских лиц и подписание партнерских договоров с арендаторами заправок, формально не связанных с Коломойским и группой "Приват", очевидно, должно обезопасить от наложения арестов и эти компании, и их горючее. И надо признать, эта схема пока достаточно эффективно работает, позволяя "Привату" стабильно получать миллиарды.