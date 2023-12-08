Кордони між Радою і СІЗО стираються: "слуга народу", який оскандалився, знову в сесійній залі

Українці обурені тим, що нардепа випустили із СІЗО

Народний депутат України від "Слуги народу" Андрій Одарченко вже повернувся на роботу після виходу із СІЗО. Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради його помітили у сесійній залі.

Фото депутата опублікував його колега від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У мережі обурилися тим, що нардеп так швидко вийшов із-під арешту.

"Депутат Одарченко (той, хто підкуповував біткоїнами), вже у сесійній залі! Соціальний ліфт у дії! Кордони між Радою та СІЗО стираються все більше", — написав нардеп.

Українці в мережі також негативно відреагували на повернення нардепа до роботи після того, як його помістили в СІЗО за спробу дати хабар.

Нагадаємо, що 21 листопада поточного року слідчі НАБУ провели обшук у Андрія Одарченка та затримали його. Нардеп намагався дати хабар топ-чиновнику в криптовалюті Bitcoin (приблизно 50 тисяч доларів) за те, щоб той посприяв отриманню грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Кошти Одарченка хотів витратити на ремонт підконтрольного об’єкту інфраструктури.

Суд узяв "слугу" під варту 22 листопада із правом внесення застави 15 млн гривень, а за кілька днів Одарченка вигнали з партії. Водночас, уже 24 листопада Андрій Одарченко вийшов на волю – за нього внесли 15 млн гривень застави. У нардепа відібрали закордонний паспорт, щоб він не зміг втекти від правосуддя, та зобов’язали його носити електронний браслет.

Крім хабарництва "слуга" Одарченко ще відомий своєю проросійською позицією. Він виступав за те, щоб Україна віддала Крим та Донбас Росії, а також не вірив, що ЗСУ утримають Харків на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді стало рекордно мало нардепів. Ще три особи склали свої мандати.