Предлагала услуги мужчинам: нардепа будут судить за получение взятки

Ей грозит от 2 до 5 лет заключения

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы Анастасии Колесник. Они были разоблачены на получении 11,3 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба САП, 13 декабря 2023 года прокурор по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Следствием установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и его помощницы. Первый эпизод – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 тыс. долл. США. Второй – получение 5300 долл. США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, 12 июля было прекращено членство нардепа Людмилы Марченко во фракции "Слуги народа".