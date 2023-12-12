Жена Бойко хранит деньги в российском банке: что еще нашли в декларации нардепа

У него с супругой много имущества, включая недвижимость в РФ

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко подал декларацию доходов за 2022 год. Согласно документу, он заработал 1 094 858 грн.

Об этом указано в Единственном государственном реестре деклараций. Доход оппозиционного политика состоит из его зарплаты, выплат на обеспечение депутатской деятельности, пенсии и процентов по вкладам.

В декларации Бойко есть много всего интересного. У него в собственности есть два земельных участка (Киевская и Донецкая область), жилой дом в Донецкой области и две квартиры в Рубежном (Луганская область).

Члены семьи оппозиционера владеют 26 земельными участками, садовым и жилым домами в Киевской области, двумя квартирами (одна в Киеве, вторая ― в России), гаражем в украинской столице и машиноместом в РФ.

Согласно декларации, Вера Бойко, супруга политика, недавно приобрела хозяйственное помещение в Вишенках (Киевская область). Его стоимость составляет почти 1,8 млн грн. У жены депутата в собственности есть также недостоенный дом в Копылове Киевской области.

Общий доход супругов за 2022 год составил 17,84 млн грн. В декларации указано, что Вера Бойко получила крупный подарок от своего сына Анатолия ― 14,5 млн грн. Примечательно, что на счету супруги нардепа в АО "НК Банк", расположенном в Москве, находится сумма в 3 347 721 руб. Тамже она хранит золото стоимостью 4 297 620 руб.

Во владении Юрия Бойко находятся две машины ― ВАЗ 2101 1978 г. в. и MERCEDES-BENZ GL500 2006 года. У его супруги есть две единицы сельскохозяйственной техники и ценные бумаги "Луганского электроаппаратного завода" и "Столичной недвижимости". Последняя компания полностью принадлежит Вере Бойко.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) недавно вернуло публичный доступ к реестру деклараций чиновников. Поэтому теперь украинцы могут ознакомиться с доходами почти всех чиновников, за исключением некоторых категорий.

Ранее "Телеграф" писал, сколько задекларировал Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины, за 2022 год.