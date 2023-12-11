Квартиры, авто, бизнес и деньги: что интересного в декларации министра обороны Умерова

Стало известно о доходах и имуществе министра

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал свои декларации о доходах и имуществе за 2021 и 2022 годы. Согласно этим данным, в прошлом году его доход составил 4, 5 млн гривен, а до этого — почти 3,5 млн. грн.

Заработная плата Умерова в 2021 году составила 491 714 грн, а еще 2,9 млн — это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. В том же году его супруга задекларировала 3,2 млн гривен. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

В своей декларации Рустем Умеров указал $18,2 тыс. неакцентированных требований кредитора. Наличными он хранил 131 тыс. грн и $7,3 тыс, а на банковских счетах — 784 тыс. грн и $1,8 тыс. Его супруга — $15,6 тыс. наличными и $13 тыс. на банковских счетах.

В прошлом году зарплата Умерова составила 433 453 гривен. В то же время доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав принес ему 4 125 800 грн. Банковские выплаты составили 1 276 грн. Его жена задекларировала 1 704 568 грн доходов.

Также в 2022-ом министр декларировал $18,2 тыс. неакцентированных требований кредитора. Наличными он хранил 218,6 тыс. грн и $5,8 тыс. наличных, а на банковских счетах — 1,2 млн. грн и $1,8 тыс.

Министр арендует квартиру в столице (80,6 кв. м), а зарегистрирован он в другой киевской квартире (95 кв.м.). Его матери принадлежит дом в Бахчисарае АР Крым (196,7 кв. м), а супруга арендует квартиру в США (137,4 кв. м).

В графе транспортных средств указано, что Умеров пользуется двумя машинами: Hyundai Elantra 2014 года выпуска и Ford Explorer 2016 года выпуска.

Кроме того, в документе указано, что Умеров является владельцем, в частности, 100% ООО "Компания Блэк Си" (корпоративные права переданы в управление). Он также обладает правом на приобретение в будущем корпоративных прав в уставном капитале компании Petcube.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вернули открытый доступ к Государственному реестру деклараций. Однако в нем будет не вся информация. Некоторые декларации до завершения полномасштабной войны будут закрыты.