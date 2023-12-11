Квартири, авто, бізнес та гроші: що цікавого у декларації міністра оборони Умєрова

Стало відомо про доходи та майно міністра

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив свої декларації про доходи та майно за 2021 та 2022 роки. Згідно з цими даними, минулого року його дохід склав 4, 5 млн гривень, а до цього — майже 3,5 млн грн.

Заробітна плата Умєрова у 2021 році становила 491 714 грн, а ще 2,9 млн — це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. У тому ж році його дружина задекларувала 3,2 млн гривень. Про це пише "Інтерфакс-Україна"

У своїй декларації Рустем Умєров зазначив $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора. Готівкою він зберігав 131 тис. грн і $7,3 тис., а на банківських рахунках — 784 тис. грн і $1,8 тис. Його дружина — $15,6 тис. готівкою та $13 тис. на банківських рахунках.

Торік зарплата Умєрова становила 433 453 гривень. Водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав приніс йому 4 125 800 грн. Банківські виплати становили 1 276 грн. Його дружина задекларувала 1 704 568 грн доходів.

Також 2022-го міністр декларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора. Готівкою він зберігав 218,6 тис. грн і $5,8 тис. готівки, а на банківських рахунках — 1,2 млн грн і $1,8 тис.

Міністр орендує квартиру у столиці (80,6 кв. м), а зареєстровано його в іншій київській квартирі (95 кв.м.). Його матері належить будинок у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру у США (137,4 кв. м).

У графі транспортних засобів зазначено, що Умєров користується двома машинами: Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.

Крім того, у документі зазначено, що Умєров є власником, зокрема, 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передано до управління). Він також має право на придбання корпоративних прав у статутному капіталі компанії Petcube.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні повернули відкритий доступ до Державного реєстру декларацій. Однак у ньому буде не вся інформація. Деякі декларації до завершення повномасштабної війни буде закрито.