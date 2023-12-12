Дружина Бойко зберігає гроші у російському банку: що ще знайшли у декларації нардепа

У нього з дружиною багато майна, включаючи нерухомість у РФ

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко подав декларацію доходів за 2022 рік. Згідно з документом, він заробив 1094858 грн.

Про це вказано у Єдиному державному реєстрі декларацій. Дохід опозиційного політика складається з його зарплати, виплат на забезпечення депутатської діяльності, пенсії та відсотків за вкладами.

У декларації Бойка є багато цікавого. У нього у власності є дві земельні ділянки (Київська та Донецька область), житловий будинок у Донецькій області та дві квартири у Рубіжному (Луганська область).

Члени сім’ї опозиціонера володіють 26 земельними ділянками, садовим та житловим будинками в Київській області, двома квартирами (одна в Києві, друга ― в Росії), гаражем в українській столиці та машиномісцем у РФ.

Згідно з декларацією, Віра Бойко, дружина політика, нещодавно придбала господарське приміщення у Вишеньках (Київська область). Його вартість становить майже 1,8 млн. грн. У дружини депутата у власності є також недобудований дім у Копилові Київської області.

Загальний дохід подружжя за 2022 рік становив 17,84 млн грн. У декларації зазначено, що Віра Бойко отримала велику суму у подарунок від свого сина Анатолія – 14,5 млн. грн. Примітно, що на рахунку дружини нардепа в АТ "НК Банк", розташованому в Москві, знаходиться сума 3 347 721 руб. Там вона також зберігає золото вартістю 4 297 620 руб.

У володінні Юрія Бойка є дві машини ― ВАЗ 2101 1978 р. в. та MERCEDES-BENZ GL500 2006 р. в. У його дружини є дві одиниці сільськогосподарської техніки й цінні папери "Луганського електроапаратного заводу" та "Столичної нерухомості". Остання компанія повністю належить Вірі Бойко.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) нещодавно повернуло публічний доступ до реєстру декларацій чиновників. Тому тепер українці можуть ознайомитись із доходами майже всіх чиновників, за винятком деяких категорій.

Раніше "Телеграф" писав, скільки задекларував Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр України, за 2022 рік.