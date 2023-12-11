Кубраков за 2022 рік заробив 11,5 млн грн: звідки такі доходи у віце-прем’єра

Менш ніж 10% доходів чиновника припадає на зарплату

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков за минулий рік задекларував доходи 11,5 млн грн. З цієї суми лише 1,06 млн грн було отримано у вигляді офіційної заробітної плати.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій. Більшість доходів ― 9,9 млн грн ― було отримано від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Кубрак також отримав 587,7 тис. гривень відсотків від "ОТП Банку". На банківських рахунках цієї фінансової установи зберігається 12,4 млн грн. На рахунках в "Укрсиббанку" перебуває 223,5 тис. грн, 34,95 тис. доларів та ще 70 тис. євро готівки. У декларації Кубракова зазначено, що він позичив третім особам 1,385 млн гривень і 86,8 тис. доларів.

У розпорядженні чиновника також знаходяться три квартири у Києві: одна його власна (55,6 кв. м), друга – спільна з членами сім’ї (76 кв. м), третя – орендована (290,2 кв. м). У нього є автомобіль BMW X4 2017 року випуску.

В декларації зазначено, що дружина Кубракова Ірина орендує BMW X7 XDRIVE 30D 2021 року випуску. На її рахунках знаходиться сума 143,7 тис. грн.

Нагадаємо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло публічний доступ до реєстру декларацій чиновників. Але за винятком деяких категорій.

Раніше "Телеграф" писав, скільки задекларував за 2022 рік Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.