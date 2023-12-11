Кубраков за 2022 год заработал 11,5 млн грн: откуда такие доходы у вице-премьера

Менее 10% доходов чиновника приходится на зарплату

Вице-премьер-министр с восстановления Украины Александр Кубраков за прошлый год задекларировал доходы в 11,5 млн грн. Из этой суммы только 1,06 млн грн были получены в виде официальной заработной платы.

Об этом говорится в Единственном государственном реестре деклараций. Большая часть доходов ― 9,9 млн грн ― была получена от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Кубраков также получил 587,7 тыс. гривен процентов от "ОТП Банка". На банковских счетах этого финансового учреждения хранится 12,4 млн грн. На счетах в "Укрсиббанке" находится 223,5 тыс. грн, 34,95 тыс. долларов и еще 70 тыс. евро наличных. В декларации Кубракова указано, что он одолжил третьим лицам 1,385 млн гривен и 86,8 тыс. долларов.

В распоряжении чиновника также находятся три квартиры в Киеве: одна его собственная (55,6 кв. м), вторая ― общая с членами семьи (76 кв. м), третья ― арендованная (290,2 кв. м). У него есть автомобиль BMW X4 2017 выпуска.

В декларации указано, что супруга Кубракова Ирина арендует BMW X7 XDRIVE 30D 2021 выпуска. На ее счетах находится сумма в 143,7 тыс. грн.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вернуло публичный доступ к реестру деклараций чиновников. Но за исключением некоторых категорий.

Ранее "Телеграф" писал, сколько задекларировал за 2022 год Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.