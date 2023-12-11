Кулеба за год заработал больше миллиона гривен: сколько у него квартир и машин

Теперь каждый желающий может узнать, сколько зарабатывают украинские чиновники

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей декларации указал, что его доходы за 2022 год составили 1,337 млн гривен. Большая часть из этих средств приходится на зарплату, а именно ― 1,249 млн грн.

Эти данные опубликованы в Единственном государственном реестре деклараций. На банковских счетах министра находится 316 тыс. грн и 42 тыс. евро наличными.

Согласно декларации, на Дмитрия Кулебу зарегистрирована квартира. Она находится в Киеве, ее площадь составляет 52,9 кв. м. Еще одна квартира в столице (125,7 кв. м.) является общей собственностью с его женой и дочерью.

Что касается супруги министра Евгении, то она владеет автомобилем Tesla Model 3 2021 года выпуска. Однако стоимость транспортного средства не указана.

Напомним, что украинские чиновники начали подавать декларации о доходах после того, как норма была возвращена в законодательство. С 10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к ним. Теперь каждый желающий сможет узнать о доходах и официально зарегистрированном имуществе чиновника. Однако информация есть не о всех. НАПК может ограничить данные о конкретных лицах при поступлении предоставления об изъятии из публичного доступа.

Ранее "Телеграф" писал, чьи декларации будут скрыты в реестре. В перечне указано девять категорий.