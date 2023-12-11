Кулеба за рік заробив понад мільйон гривень: скільки у нього квартир та машин

Тепер кожен охочий може дізнатися, скільки заробляють українські чиновники

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй декларації зазначив, що його доходи за 2022 рік становили 1,337 млн гривень. Більшість із цих коштів припадає на зарплату, а саме ― 1,249 млн грн.

Ці дані опубліковано у Єдиному державному реєстрі декларацій. На банківських рахунках міністра знаходиться 316 тис. грн та є 42 тис. євро готівкою.

Згідно з декларацією, на Дмитра Кулебу зареєстровано квартиру. Вона знаходиться у Києві, її площа становить 52,9 кв. м. Ще одна квартира у столиці (125,7 кв. м.) є спільною власністю з його дружиною та донькою.

Що стосується дружини міністра Євгенії, то вона володіє автомобілем Tesla Model 3 2021 випуску. Проте вартість транспортного засобу не вказано.

Нагадаємо, що українські чиновники почали подавати декларації про доходи після того, як норму було повернуто до законодавства. З 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до них. Тепер кожен охочий зможе дізнатися про доходи та офіційно зареєстроване майно чиновника. Проте інформація є не про всіх. НАЗК може обмежити дані про конкретних осіб при надходженні надання про вилучення з публічного доступу.

Раніше "Телеграф" писав, чиї декларації будуть приховані у реєстрі. У переліку вказано дев’ять категорій.