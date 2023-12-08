В Киев напали на скандально известного нардепа от "Слуги народа": подробности (видео)

Депутат пожаловался, что ему причинили материальный и физический вред

На народного депутата Украины от "Слуги народа" Артема Дмитрука, который в прошлом месяце избил молодого человека, напали в Киеве. У народного избранника ушиби в области спины.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные источники в правоохранительных органах. По факту нападения на нардепа заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

Нападение произошло 7 декабря около 11:30 по ул. Товарная, в бизнес-центре "Тринити". Полиция пока не установила личность нападавшего. На видео, которое публикуют в сети, видно, что нардеп Дмитрук пришел "закрывать ботоферму, работающую на РФ". Мужчина, предположительно охранник, не пускает Дмитрука и держит его за поясницу. Медики, которых вызвал нардеп на место происшествия, констатировали у него ушиб мягких тканей в области поясницы.

Артем Дмитрук в разговоре с правоохранителями заявил, что помимо телесных повреждений ему также был якобы нанесен материальный ущерб.

Артем Дмитрук — член профильного Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, член Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных фактов мошенничества и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг. Часто фигурирует в драках или сам является их инициатором. К примеру, в октябре текущего года Артем Дмитрук вместе с коллегой по партии Алексендром Куницким избили молодого парня. Нардепы сами спровоцировали драку, обвинив пострадавшего в мошенничестве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Одарченко после скандала с подкупом чиновника явился на работу в ВРУ.