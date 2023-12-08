У Києві напали на скандально відомого нардепа від "Слуги народу": подробиці (відео)

Депутат поскаржився, що йому завдали матеріальної та фізичної шкоди

На народного депутата України від "Слуги народу" Артема Дмитрука, який минулого місяця побив молодого хлопця, напали у Києві. У народного обранця удари в області спини.

Про це "Телеграфу" розповіли власні джерела у правоохоронних органах. За фактом нападу на нардепа порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

Напад стався 7 грудня близько 11:30 на вул. Товарна, у бізнес-центрі "Трініті". Поліція поки що не встановила особу нападника. На відео, яке публікують у мережі, видно, що нардеп Дмитрук прийшов "закривати ботоферму, яка працює на РФ". Чоловік, ймовірно, охоронець, не пускає Дмитрука і тримає його за поперек. Медики, яких викликав нардеп на місце події, констатували у нього забій м’яких тканин в області попереку.

Артем Дмитрук у розмові з правоохоронцями заявив, що крім тілесних ушкоджень йому також було нібито завдано матеріальних збитків.

Артем Дмитрук — член профільного Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, член Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг. Часто фігурує у бійках чи сам є їх ініціатором. Приміром, у жовтні поточного року Артем Дмитрук разом із колегою по партії Олександром Куницьким побили молодого хлопця. Нардепи самі спровокували бійку, звинувативши постраждалого у шахрайстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Слуги народу" Андрій Одарченко після скандалу з підкупом чиновника з’явився на роботу до ВРУ.