Пропонувала послуги чоловікам: нардепку будуть судити за отримання хабаря

Їй загрожує від 2 до 5 років ув'язнення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колесник. Їх було викрито на отриманні 11,3 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Як повідомляє пресслужба САП, 13 грудня 2023 року прокурор за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод — отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий — отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, 12 липня було припинено членство нардепки Людмили Марченко у фракції "Слуги народу".