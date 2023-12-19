"Без них стану слабшим": Зеленському поставили гостре питання щодо його команди та "слуг"

Президент заявив, що не може позбавитися народних депутатів, навіть попри їх скандальну поведінку

Володимир Зеленський прокоментував скандали з депутатами, зокрема з його партії "Слуга народу". Глава держави зазначив, що всі державні діячі мають бути моральним прикладом, але при цьому заявив, що вечірка депутата нічим не відрізняється від вечірки бізнесмена.

Про це президент України сказав на пресконференції сьогодні, 19 грудня. Він заявив, що не може позбутися своєї команди, тому що Україна послабшає і колко відповів журналісту.

"Дякую за питання. Хотілося, щоб ви хоча б по одному з них мені допомагали. Що стосується моєї команди, у мене вона не велика, 5-6 менеджерів. Якщо я позбавлюся команди, буде менше ППО, менше допомоги, ми станемо слабшими. Не можу дозволити собі цього", — сказав Володимир Зеленський.

На питання про розгульний образ життя депутатів президент відповів, що вони мають займатися своєю роботою та бути "моральними авторитетами", але цього не відбувається. Він додав, що все ж таки частина народних обранців сумлінно виконують свої обов'язки, як приклад він навів проголосовані європейські закони та інші важливі законопроєкти.

"Я не вважаю, що депутат, що гуляє, чимось відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти на день народження, поки військовий на фронті захищають країну. Я не ділю цих людей, я вважаю, що всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Але такого, на жаль, нема", — сказав Зеленський.

За його словами, він не може розпустити народних обранців, оскільки доведеться проводити вибори, щоб знайти їм заміну, але у воєнний час вибори неможливі. Водночас Зеленський зазначив, що зробив усе можливе, щоб і скандальновідомі нардепи проголосували антикорупційні закони, щоб у результаті борці з корупцією приходили до них та розбиралися згідно із законом.

"Ми максимально боремося з корупційними ризиками. Партнери кажуть, що їхні фінанси під ризиком. За корупцію – садити, бити. Краще разом боротися з корупцією, аніж ділити людей. Сьогодні важливо не ділитися. А поліція, СБУ, антикорупційні органи обов'язково зроблять свою роботу", — зазначив президент України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що депутатка від "Слуги народу" пропонувала чоловікам свої послуги, а тепер може опинитися за ґратами. САП вже скерувала до суду обвинувальний акт.