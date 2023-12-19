Бездомний, але за війну купив два авто: що відомо про матеріальний стан скандального нардепа Дмитрука

Авто нардеп купив з більш ніж пристойною знижкою

Нардеп Артем Дмитрук, вигнаний із фракції "Слуга народу", що осів у групі "Відновлення України", яка стала притулком для соратників Віктора Медведчука, що постійно потрапляє у скандали, пов’язані із застосуванням насильства, має досить цікаве матеріальне становище. Наприклад, народний обранець досі не має власного житла, але при цьому в 2022 році він витратив сотні тисяч гривень на купівлю двох авто.

Ці дані "Телеграф" дізнався із декларації про матеріальний стан народного депутата за 2020 рік. Більш повної декларації про свій матеріальний стан народний обранець поки не подав, але заявив про три важливі зміни у ній у 2022 році.

Перше, що впадає у вічі у декларації Артема Дмитрука – відсутність у власності політика чи його дружини Анастасії свого житла. Так, сім’я нардепа орендує три квартири (одну під громадську приймальню політика), житловий будинок та два нежитлові приміщення.

З цінного рухомого майна Артему Дмитруку у 2020-му році належав чоловічий золотий наручний годинник Poljot de luxe, три ікони та автомобіль Audi A8 2017 року випуску.

Дохід Артема Дмитрука у 2020 році склав 489 148 гривень заробітної плати у Верховній Раді та 55 000 гривень, подарованих йому дружиною. Остання як приватний підприємець заробила 958 700 гривень.

За даними аналітичного сервісу YouControl, ФОП дружина нардепа зареєстрована з кодом діяльності "фітнес-клуби". Ймовірно, після обрання Артема Дмитрука народним депутатом саме до неї перейшло управління над спортивними клубами Barbell gym та Barbell baza, якими володів чоловік до походу в Раду.

У 2020 році сім’я нардепа зберігала готівкою 110 тисяч доларів, 1 млн 30 тисяч гривень, і ще приблизно 224 тисячі гривень, 128 євро та 7 доларів – на банківських рахунках.

Купив два авто

Після вторгнення РФ в Україну політик не показував свої доходи, але в січні, червні та липні 2022 року повідомив про зміни в матеріальному становищі – за цей час він продав якесь рухоме майно на 300 тисяч гривень, і купив два легкові автомобілі за 510 тисяч гривень. Йдеться про представницький седан Audi A8 2015 року випуску (300 тисяч гривень, або трохи більше 8 тис. доларів) і преміальний спорт-седан Hyundai Genesis 2011 року випуску (210 тисяч гривень, або трохи більше 5600 доларів).

Цікаво, що на "Авто.РІА" ціна Audi A8 цього року випуску стартує з 22 тисяч доларів і досягає, залежно від комплектації, 47 тисяч "зелених". Так що можна припустити, що Дмитрук придбав авто або з дуже великою знижкою, або по дуже великій дружбі.

Судячи з даних декларації, продавцем виступив Ігор Маркович Шуба, людина в Одесі дуже відома — раніше вона працювала в податковій, очолювала ДПІ у Приморському районі і навіть затримувалась у 2017-му році за гучною "справою Клименка". Наразі він є заступником голови ДП "Адміністрація морських портів України" з фінансів.

Що пов’язує нардепа та чиновника з Адміністрації морських портів України — невідомо.

З другим автомобілем теж не все так просто – формально спорт-седан Hyundai Genesis в Україні не продають, зате є купе Hyundai Genesis Coupe, який позиціонували як конкурент спорткара Infiniti G. Діапазон цін Genesis Coupe становить 8500-13000 доларів, що також явно вище заявленої нардепом суми покупки.

На початку грудня народний депутат зазнав нападу в Києві, внаслідок чого він отримав забиті місця в районі спини, і було порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".