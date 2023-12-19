Бездомный, но за войну купил два авто: что известно о материальном состоянии скандального нардепа Дмитрука

Авто нардеп купил с более чем приличной скидкой

Нардеп Артем Дмитрук, изгнанный из фракции "Слуга народа" и осевший в группе "Восстановление Украины", ставшей прибежищем для соратников Виктора Медведчука, то и дело попадающий в скандалы, связанные с применением насилия, имеет довольно интересное материальное положение. К примеру, у народного избранника до сих пор нет собственного жилья, но при этом в 2022 году он потратил сотни тысяч гривен на покупку двух авто.

Эти данные "Телеграф" узнал из декларации о материальном состоянии народного депутата за 2020-й год. Более полной декларации о своем материальном состоянии народный избранник пока не подал, но заявил о трех важных изменениях в ней в 2022 году.

Первое, что бросается в глаза в декларации Артема Дмитрука – отсутствие в собственности политика или его супруги Анастасии своего жилья. Так, семья нардепа арендует три квартиры (одну под общественную приемную политика), жилой дом и два нежилых помещения.

Из ценного движимого имущества Артему Дмитруку в 2020-м году принадлежали мужские золотые наручные часы Poljot de luxe, три иконы и автомобиль Audi A8 2017 года выпуска.

Доход Артема Дмитрука в 2020-м году составил 489 148 гривен заработной платы в Верховной Раде и 55 000 гривен, подаренных ему супругой. Последняя как частный предприниматель заработала 958 700 гривен.

По данным аналитического сервиса YouControl, ФОПом супруга нардепа зарегистрирована с кодом деятельности "фитнесс-клубы". Вероятно, после избрания Артема Дмитрука народным депутатом, именно к ней перешло управление над спортивными клубами Barbell gym и Barbell baza, которыми владел супруг до похода в Раду.

В 2020-м году семья нардепа хранила наличными 110 тысяч долларов, 1 млн 30 тысяч гривен, и еще примерно 224 тысяч гривен, 128 евро и 7 долларов – на банковских счетах.

Купил два авто

После вторжения РФ в Украину политик не показывал свои доходы, но в январе, июне и июле 2022 года сообщил об изменениях в материальном положении – за это время он продал некое движимое имущество на 300 тысяч гривен, и купил два легковых автомобиля за 510 тысяч гривен. Речь идет о представительском седане Audi A8 2015 года выпуска (300 тысяч гривен, или чуть больше 8 тыс. долларов) и премиальном спорт-седане Hyundai Genesis 2011 года выпуска (210 тысяч гривен, или чуть более 5600 долларов).

Любопытно, что на "Авто.РИА" цена Audi A8 указанного года выпуска стартует с 22 тысяч долларов и достигает, в зависимости от комплектации, 47 тысяч "зеленых". Так что можно предположить, что Дмитрук приобрел авто либо с о-о-очень большой скидкой, либо по о-о-очень большой дружбе.

Судя по данным декларации, продавцом выступил Игорь Маркович Шуба, человек в Одессе весьма известный — ранее он работал в налоговой, возглавлял ГНИ в Приморском районе и даже задерживался в 2017-м году по нашумевшему "делу Клименко". В настоящий момент он является заместителем председателя ГП "Администрация морских портов Украины" по финансам.

Что связывает нардепа и чиновника из Администрация морских портов Украины — неизвестно.

Со вторым автомобилем тоже не все так просто – формально спорт-седан Hyundai Genesis в Украине не продают, зато есть купе Hyundai Genesis Coupe, который позиционировали в качестве конкурента спорткара Infiniti G. Диапазон цен Genesis Coupe составляет 8500-13000 долларов, что тоже явно выше заявленной нардепом суммы покупки.

В начале декабря народный депутат подвергся нападению в Киеве, в результате чего он получил ушибы в районе спины, и было возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".