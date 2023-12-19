В Украине новый скандал с прослушкой: после Залужного "жучки" нашли у нардепа дома

Скандалы с прослушками не утихают

Декабрь 2023 года щедр на обнаружение "жучков" у высокопоставленных лиц. В воскресенье, 17 декабря, нашли прослушивающее устройство у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а теперь под эту волну попал и нардеп Алексей Гончаренко.

Об этом он сообщает в своем Telegram-канале. Он возмущен, что "жучки" обнаружили у него дома на частной территории.

"Полиция открыла уголовное производство из-за установления прослушки у меня дома", — говорится в сообщении.

Гончаренко заявил о "жучке" у него дома

Полиция подала на рассмотрение поступившее из Службы безопасности Украины депутатское обращение Алексея Гончаренко о совершении в отношении него уголовного правонарушения, а также по другим вопросам. Начато досудебное расследование.

Кроме Залужного и Гончаренко также были обнаружены прослушивающие устройства в кабинете личного помощника Главнокомандующего ВСУ Константина Бушуева.

В воскресенье, 26 ноября 2023 года, Алексей Гончаренко уже сообщал о намерениях сотрудника СБУ установить прослушку у него дома.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские "жучки" обнаружены в кабинетах депутатов, и не только.