В Украине новый скандал с прослушкой: после Залужного "жучки" нашли у нардепа дома
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Скандалы с прослушками не утихают
Декабрь 2023 года щедр на обнаружение "жучков" у высокопоставленных лиц. В воскресенье, 17 декабря, нашли прослушивающее устройство у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а теперь под эту волну попал и нардеп Алексей Гончаренко.
Об этом он сообщает в своем Telegram-канале. Он возмущен, что "жучки" обнаружили у него дома на частной территории.
"Полиция открыла уголовное производство из-за установления прослушки у меня дома", — говорится в сообщении.
Полиция подала на рассмотрение поступившее из Службы безопасности Украины депутатское обращение Алексея Гончаренко о совершении в отношении него уголовного правонарушения, а также по другим вопросам. Начато досудебное расследование.
Кроме Залужного и Гончаренко также были обнаружены прослушивающие устройства в кабинете личного помощника Главнокомандующего ВСУ Константина Бушуева.
В воскресенье, 26 ноября 2023 года, Алексей Гончаренко уже сообщал о намерениях сотрудника СБУ установить прослушку у него дома.
Ранее "Телеграф" писал, что украинские "жучки" обнаружены в кабинетах депутатов, и не только.