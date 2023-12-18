"Жучок" у Залужного: экс-глава Внешней разведки назвал три версии прослушки главкома

Полезные идиоты могут пытаться подстраховать себя в служебных целях, говорит Николай Маломуж

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также в комнате его его личного помощника Константина Бушуева нашли прослушку. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 Уголовного кодекса (незаконная покупка, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Эту резонансную ситуацию прокомментировал "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Нарушена система обеспечения безопасности главкома ВСУ. В период войны это – чрезвычайная ситуация", – считает Николай Маломуж.

По его словам, система защиты не сработала. А ее обеспечением должна заниматься СБУ (контрразведывательный режим, недопущение любых средств прослушки, средств идентификации человека, получения данных через компьютерную технику, мобильные телефоны и так далее).

"А ведь существует риск размещения химических (отравляющих), взрывчатых веществ, – акцентирует генерал. – В плане проникновения в помещения есть и другие ответственные. Служба самого главкома в Генштабе, служба охраны. Военная разведка. Но прямая компетенция выявления спецсредств (прослушивающие устройства, "закладки") – это именно к СБУ, имеющей в своем распоряжении разнообразные технические средства и агентурные возможности. К сожалению, случилась чрезвычайная ситуация. Да еще и во время войны".

По словам бывшего руководителя Внешней разведки, следует рассматривать три основные версии происшедшего.

1. Работа спецслужб врага против главкома

Это может нанести колоссальный урон нашей обороноспособности, привести к проблемам на фронте, где и так сейчас тяжелая ситуация, предупреждает Николай Маломуж.

2. Междоусобные, служебные противоречия, а также полезные идиоты-карьеристы

"Это могут быть противоречия между определенными лицами в Генштабе, между ведомствами (спецслужбами – и главкомом, его штабом; спецслужбами – и военной разведкой). Переместить и разместить прослушку могли те, кто имел доступ в те или иные помещения, – поясняет эксперт. – Это может быть и желание знать, что творится в кабинете главкома, дабы своевременно корректировать свое поведение.

Полезные идиоты, которые пытаются себя как-то подстраховать, исключительно в служебных целях. Я сам проводил по линии службы безопасности такие расследования. И случалось, что сослуживцы или даже подчиненные пытались с помощью тех или иных устройств контролировать своего коллегу или руководителя, используя это в своей карьере.

Учитывая, что, по предварительным данным, речь идет о кустарно изготовленных средствах, нельзя отметать такую версию. Как и сбор компромата с целью дискредитации каких-то лиц ради личного служебного роста".

3. Противоречия на политической почве

Тема того, что Залужный набирает баллы в качестве гипотетического политика, волнует нынешних представителей политической власти. И могло подтолкнуть их как-то пытаться контролировать его действия. Не замышляет ли он чего-то в плане политических перспектив. Такая версия, считает Николай Маломуж, должна быть изучена, но без особой информационной волны, чтобы не давать противнику раскачивать ситуацию для создания расколов внутри Украины.

"Следует глубокого отработать все три версии, – уверен генерал. – Причем, не только Службой безопасности, но и следственными органами, независимыми от оперативных действий СБУ. Возможно, следует привлечь представителей Службы спецсвязи. И, конечно, провести внутреннее расследование самим Генштабом и уполномоченными представителями его соответствующих служб. Важно исследовать все моменты: окружение главкома, кто имел доступ в помещения, где обнаружена прослушка (пошагово, за последние несколько месяцев или дней, если ранее были соответствующие проверки). Работа кропотливая, но проводить ее следует быстро и эффективно".