"Жучок" не главное: Маляр указала на важный нюанс в истории с прослушиванием Залужного

В Генштабе понимают, что вероятность прослушивания есть всегда

В истории с попыткой прослушивания главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного важно не то, что кто-то установил "жучок", а то, что эта информация каким-то образом вышла за пределы штаба.

Как сообщила бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в своем telegram-канале, в военном руководстве всегда учитывают вероятность того, что кто-то за ними может следить.

"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом", — отметила она.

Вместе с тем, экс-заммнистра обороны добавила, что в ВСУ действительно существует проблема утечки информации из штабов.

"Но то, что у нас есть ливни секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — написала она.

Как сообщалось 17 декабря, в СМИ попала информация о том, что во время подготовки кабинета Залужного было обнаружено неизвестное устройство для прослушивания. В СБУ после этого отметили, что "жучок" был найден не в его кабинете, а в одном из помещений, которое главком мог использовать в будущем. Также в ведомстве подчеркнули, что само устройство было отключенным и не вело записи.

По факту было открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.