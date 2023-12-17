"Жучок" не головне: Маляр вказала на важливий нюанс в історії з прослуховуванням Залужного

У Генштабі розуміють, що ймовірність прослуховування є завжди

В історії зі спробою прослуховування головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного важливо не те, що хтось встановив "жучок", а те, що ця інформація якимось чином вийшла за межі штабу.

Як повідомила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму telegram-каналі, у військовому керівництві завжди враховують ймовірність того, що хтось за ними може стежити.

"Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом", — зазначила вона.

Водночас ексзаступниця міністра оборони додала, що у ЗСУ дійсно існує проблема витоку інформації зі штабів.

"Але те, що у нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів – так. Військова таємниця вже неодноразово ставала публічною", – написала вона.

Як повідомлялося 17 грудня, у ЗМІ потрапила інформація про те, що під час підготовки кабінету Залужного було виявлено невідомий пристрій для прослуховування. У СБУ після цього зазначили, що "жучок" було знайдено не в його кабінеті, а в одному з приміщень, яке головком міг використати у майбутньому. Також у відомстві наголосили, що сам пристрій був відключений і не вів запис.

За фактом було відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.