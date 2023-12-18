"Жучок" у Залужного: екскерівник Зовнішньої розвідки назвав три версії прослуховування головкома

Корисні ідіоти можуть намагатися підстрахувати себе у службових цілях, каже Микола Маломуж

У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також у кімнаті його особистого помічника Костянтина Бушуєва знайшли прослуховування. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 359 Кримінального кодексу (незаконна купівля, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Цю резонансну ситуацію прокоментував "Телеграфу" генерал армії України, екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Порушено систему забезпечення безпеки головкома ЗСУ. У період війни це – надзвичайна ситуація", – вважає Микола Маломуж.

За його словами, система захисту не спрацювала. А її забезпеченням має займатися СБУ (контррозвідувальний режим, недопущення будь-яких засобів прослуховування, засобів ідентифікації людини, отримання даних через комп’ютерну техніку, мобільні телефони тощо).

"Адже існує ризик розміщення хімічних (отруєних), вибухових речовин, — наголошує генерал. — У плані проникнення в приміщення є й інші відповідальні. Служба самого головкома в Генштабі, служба охорони. Військова розвідка. Але пряма компетенція виявлення спецзасобів (пристрої, для прослуховування, "закладки") – це саме до СБУ, яка має у своєму розпорядженні різноманітні технічні засоби та агентурні можливості. На жаль, трапилася надзвичайна ситуація. Та ще й під час війни".

За словами колишнього керівника Зовнішньої розвідки, слід розглядати три основні версії події.

1. Робота спецслужб ворога проти головкома

Це може завдати колосальної шкоди нашій обороноздатності, призвести до проблем на фронті, де й так зараз тяжка ситуація, попереджає Микола Маломуж.

2. Міжусобні, службові протиріччя, а також корисні ідіоти-кар’єристи

"Це можуть бути протиріччя між певними особами в Генштабі, між відомствами (спецслужбами – та головкомом, його штабом; спецслужбами – та військовою розвідкою). Перемістити та розмістити прослуховування могли ті, хто мав доступ до тих чи інших приміщень, – пояснює експерт. – Це може бути і бажання знати, що відбувається в кабінеті головкому, щоб своєчасно коригувати свою поведінку.

Корисні ідіоти, які намагаються якось підстрахувати себе, виключно у службових цілях. Я сам проводив по лінії служби безпеки такі розслідування. І траплялося, що товариші по службі або навіть підлеглі намагалися за допомогою тих чи інших пристроїв контролювати свого колегу чи керівника, використовуючи це у своїй кар’єрі.

Враховуючи, що, за попередніми даними, йдеться про кустарно виготовлені засоби, не можна відкидати таку версію. Як і збирання компромату з метою дискредитації якихось осіб заради особистого службового зростання".

3. Суперечності на політичному ґрунті

Тема того, що Залужний набирає бали як гіпотетичний політик, хвилює нинішніх представників політичної влади. І могло спонукати їх якось намагатися контролювати його дії. Чи не задумує він чогось щодо політичних перспектив. Така версія, вважає Микола Маломуж, має бути вивчена, але без особливої інформаційної хвилі, щоб не давати супротивникові розгойдувати ситуацію для створення розколів усередині України.

"Слід глибоко відпрацювати всі три версії, – упевнений генерал. – Причому не лише Службою безпеки, а й слідчими органами, незалежними від оперативних дій СБУ. Можливо, слід залучити представників Служби спецзв’язку. І, звісно, провести внутрішнє розслідування самим Генштабом та уповноваженими представниками його відповідних служб. Важливо дослідити всі моменти: оточення головкома, хто мав доступ до приміщень, де виявлено прослуховування (покроково, за останні кілька місяців або днів, якщо раніше були відповідні перевірки). Робота копітка, але проводити її слід швидко та ефективно".