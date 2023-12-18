Було два мікрофони: стали відомі подробиці щодо "прослушки" в Залужного

Наразі усі, хто мав доступ до кабінетів, де знайшли пристрої, проходять поліграф

Пристрої для прослуховування, які були виявлені у Генеральному штабі Збройних сил України, було виявлено відразу у двох місцях. Одне з них – кабінет, який використовував головнокомандувач Валерій Залужний, інше – у кабінеті його особистого помічника Костянтина Бушуєва.

Про це написав український журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов у своєму Facebook. За його словами, вже відомо, що обидва мікрофони були саморобними.

"Наразі Служба безпеки проводить слідчі дії. Увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу проходить поліграф", – написав він.

Водночас, як додав Бутусов, досі не виявлено канал зв’язку та пристрій для запису та збереження інформації.

"Це безпрецедентне порушення режиму безпеки. Чи був витік інформації та що саме могло бути предметом витоку доведеться встановити слідству", – резюмував він.

Нагадаємо, що українці вибухнули гнівом після того, як стало відомо про виявлення пристрою для прослуховування у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Головна думка громадян – комусь доведеться за це відповідати і є тільки два варіанти, хто ж міг встановити пристрій.

Тим часом у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.