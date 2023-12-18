Залужний особисто прокоментував знайдену "прослушку" (відео)

Приміщення з "прослушкою" вже давно не використовувалося

Валерій Залужний особисто підтвердив, що в одному з його кабінетів було виявлено "прослушку". Головком також розповів деякі подробиці інциденту.

Про це голова ВСУ розповів у коментарі журналістам. Передає "РБК-Україна".

За його словами, прослуховуючий пристрій був знайдений у кабінеті, який він мав використовувати сьогодні, 18 грудня.

"У мене є кілька місць, де я працюю. І ось в одному з них це сталося. Я там уже давно не був. Але ми перевірили та виявили", — сказав він.

На його думку, це не був, хтось із Генштабу, бо "з ГШ ми вже давно не працюємо". Він також не розцінює цей інцидент як елемент тиску, але як "війну".

Він також вважає, що через цю "прослушку" шпигуни навряд чи могли дізнатися якісь секретні дані.

"Я не думаю так. Це приміщення вже давно не використовувалося. Це просто вже під мою нову зустріч було зроблено", — каже Залужний.

Нагадаємо, що українці вибухнули гнівом після того, як стало відомо про виявлення пристрою для прослуховування у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Головна думка громадян – комусь доведеться за це відповідати і є лише два варіанти, хто ж міг встановити пристрій.

Пізніше стало відомо, що "прослушок" було ще й декілька.

Тим часом у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.