Украинские "жучки" в кабинетах. Кого кроме Залужного еще прослушивали и как это завершилось

Некоторые из разговоров даже обнародовались публично. Одна из них — о Зеленском с "туманом в голове"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог прослушиваться — в одном из кабинетов главного украинского генерала во время войны нашли "жучок". Шпионское оборудование было в нерабочем состоянии, его обнаружили не в непосредственном кабинете генерала, а в помещении, которое могло в будущем использоваться для работы, успокоила Служба безопасности Украины (СБУ). Правоохранители ведут расследование, проведут экспертизу устройства, а также открыли дело по статье 359 ч. 2 УКУ.

В то же время журналист Юрий Бутусов рассказал, что прослушивание было обнаружено сразу в двух местах, кроме кабинета Залужного, это также был офис его помощника Константина Бушуева. Весь персонал, имевший доступ в кабинеты штаба, проходит полиграф.

Пленки Мельниченко

Случай известен широким массам как "кассетный скандал" произошел довольно давно, когда звук записывали на пленку, но какой-то четкой развязки нет до сих пор. Так, 28 ноября 2000 года политик Александр Мороз с трибуны Верховной Рады обвинил экспрезидента Леонида Кучму в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Как доказательство, он обнародовал тайные кассетные записи из кабинета Кучмы с его окружением, на которых тот поручает разобраться с оппозиционным журналистом.

Записи были якобы сделаны майором Николаем Мельниченко, работавшим в руководстве его охраны. Мельниченко утверждал, что диктофон был спрятан под диваном в кабинете Кучмы. На записях фигурируют глава администрации президента Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко, руководитель СБУ Леонид Деркач. Они обсуждают деятельность Гонгадзе и решают, как с ним быть, а именно возможно похищение и ликвидацию, вопросы фальсификации предстоящих выборов и противоправное влияние на судей.

Пленки Мельниченко так и не стали доказательствами в суде

Публикация записей вызвала массовые акции протеста "Украина без Кучмы" с палаточными городками на Крещатике и Майдане Незалежности. Обнародование пленок привело к отставке Деркача и Кравченко, были проведены экспертизы, подтвердившие реальность пленок, но факт монтажа нельзя было подтвердить. Сам Мельниченко выехал в США, где получил политическое убежище, однако он отказался свидетельствовать в суде, а без этого пленки не могли приобщить в качестве доказательств. В 2016-м Мельниченко объявили в розыск.

2 марта 2005 года Кравченко был найден вбитым двумя выстрелами в голову, а в его доме была обнаружена предсмертная записка, в которой он положил вину за свою смерть на Кучму. Дело против Леонида Кучмы открыли в 2011 году и сразу сняли обвинения. Роль Кучмы в убийстве Гонгадзе до сих пор остается невыясненной.

"Жучки" в аквариуме Холодницкого

Назар Холодницкий

В 2018-м году в кабинете того времени руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в кабинете обнаружили "жучки". Средства для прослушивания разместили в аквариуме с рыбками у Холодницкого стола. В установлении "жучков" подозревали другой антикоррупционный орган НАБУ. В то время у Холодницкого были разногласия во взглядах с руководителем НАБУ Артемом Сытником. Последний обвинял Холодницкого в "ливнях" информации подозреваемым и в давлении на подчиненных прокуроров.

Впоследствии НАБУ опубликовало записи — там были слышны разговоры, на которых человек с голосом Холодницкого передает информацию подозреваемым по делу о злоупотреблении в одесской мэрии, в которой фигурировал Геннадий Труханов. Также говорилось о злоупотреблении по делу о попытке дать взятку Ульяне Супрун и о попытках помочь депутату от БПП Георгию Логвинскому, против которого были дела НАБУ. Холодницкий называл записи "нарезкой", а обвинения Сытника бессмысленными. После обнародования записей Холодницкий сумел удержаться на должности и отделался выговором.

Прослушка Трубы

Председатель ДБР Роман Труба 21 сентября 2019 сообщил, что нашел в кабинете "жучков" в вентиляционной системе. Впоследствии в Telegram появился канал об украинской политике под названием " Трубу прорвало ", а за час там было обнародовано почти 10 аудиозаписей разговоров человека с голосом, похожим на Романа Трубу. На опубликованных аудиозаписях действительно было четко слышно работу вентиляторов, часто приглушавших звук.

Руководитель Государственного бюро расследований заявил, что аудиозаписи являются фейками.

О чем там говорилось:

Подозрение Ульяни (возможно, бывшей главе Минздрава Ульяне Супрун);

Пленки судьи Волка и разговор "с Иваном об Ульяне";

Дело экснардепа Константина Жеваго, Труба требует немедленно остановить обыски на его предприятиях;

О команде "фас". Трубе посоветовали передать ГПУ производство по Высшему совету правосудия.

Получение указания от работника Офиса президента, в котором раздается фраза "человек не должен вылезать из допросов".

В результате после серии "ливней" Роман Труба был уволен с должности директора ДБР. А в январе 2020 адвокат Петра Порошенко заявил, что канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Трубы на записях. ВАКС обязал НАБУ взяться за пленки Трубы, но никаких результатов не было опубликовано.

Гончарук о "тупом Зеленском"

В январе 2020 года украинцев изрядно насмешили слитые в сеть записи разговора в то время главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министерки финансов Оксаны Маркаровой о президенте Украины Владимире Зеленском. Подлинность не была подтверждена, но содержимое было эпическим, на аудио якобы Гончарук говорит о неопытности Зеленского и его "примитивном понимании экономических процессов" и рассуждает, как объяснить президенту укрепление гривны:

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс, а курс насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там "И к нему будет прилетать эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман ", — сказал якобы Гончарук.

При этом Гончарук называет себя профаном в экономике.

"Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но что я понимаю? Есть две экономические теории – монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь по пути удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась. И надо показать, что, смотрите, в западных странах люди зарабатывают по 2%, депозиты. Все остальное на спекулятивных деньгах. Поэтому экономика там растет, не падает", — говорит якобы Гончарук.

Тогда Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Через пару дней в Telegram-канале Офиса Президента опубликовали видео беседы Зеленского с Гончаруком, где тот говорит, что покидает Гончарука в должности, отметив, что "дал еще шанс". А в марте Смолий подтвердил, что записи совещания с премьером Гончаруком смонтированы, но настоящие.

Пленки Деркача

Бывший нардеп Андрей Деркач вместе с бывшим прокурором Константином Куликом в мае 2020 года обнародовали записи разговоров якобы Джо Байдена и Петра Порошенко, которые позволили сторонникам Дональда Трампа реанимировать обвинения против Байдена и его сына. Отметим, что президентские выборы в США прошли на осень 2020 года.

Андрей Деркач

Разговор якобы состоялся в 2016 году. Обнародованы записи низкого качества, но Деркач утверждал, что голоса на них принадлежат именно американским чиновникам и президенту. Люди на пленках обсуждают кадровые решения, законы и поднятие тарифов. В частности, якобы американские чиновники якобы потребовали у Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, а Порошенко отчитывается перед Байденом. Это должно помочь получить от США помощь в размере миллиарда гривен. Также голос, похожий на Порошенко, спрашивает у Байдена разрешения на назначение Луценко генпрокурором. Кроме того, Байден якобы настаивал на поддержке в национализации "ПриватБанка". Кроме этого, на записях Деркача Байден якобы передал Порошенко беспокойство Арсения Яценюка по поводу скорой отставки и возможного уголовного преследования. Однако Порошенко заверил, что этого не произойдет.

НАБУ объявило Деркача в розыск по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении

После полномасштабного вторжения выяснилось, что Деркач оказался государственным изменником и получал деньги от спецслужб России за подрывную деятельность против Украины. Сейчас против него идет судебное дело. А в январе 2021 года Минфин США обнародовал заявление, в котором сообщил, что записи разговоров Порошенко и Байдена были получены Деркачем от экснардепа Александра Онищенко. Онищенко передал Деркачу отредактированные записи разговоров сцельюоказание влияния на выборы в США.

Прослушивание в Минюсте

В мае 2020 года министр юстиции Денис Малюска заявил, что сотрудников его министерства слушают и записывают. Это произошло после того, как в кабинет заместителя министра Ольги Онищук проникли неизвестные.

"Практически все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдениях за всеми топ-менеджерами министерства", — пишет тот.

Он посетовал, что визитеры обнаглели и начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор:

"Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее того, который не знает о наших планах или решениях. Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то сливном бачке", — отметил министр.

Прослушка Медведчука

В 2021 году журналисты Bihus.info опубликовали записи телефонных разговоров – якобы Виктора Медведчука с российскими политиками и представителями оккупационных администраций так называемых "ДНР/ЛНР". Мол, записи собирали 4 года и были "выгрызены" редакцией. Речь идет о фрагментах переговоров 2014 года, когда Медведчук добился статуса посредника в переговорах с РФ и боевиками. На записях говорится, что Медведчук якобы имел доступ к тогдашнему президенту Петру Порошенко в любое время, включая выходные.

Однако, откуда были получены записи, журналисты рассказывать не стали.

"Получили? Раздобыли, выгрызли!" – объяснял Денис Бигус.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинском и западном медиапространстве регулярно выходят слухи о плохих отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Якобы глава государства вроде бы общался с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома. Но в последствии министр обороны Украины Рустем Умеров сделал заявление о том, что вопрос о кадровых изменениях в военном руководстве Украины не стоит.