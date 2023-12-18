Українські "жучки" у кабінетах. Кого окрім Залужного ще прослуховували та як це завершилося

Деякі з розмов навіть оприлюднювалися публічно. Одна з них — про Зеленського з "туманом у голові"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний міг прослуховуватися — в одному з кабінетів головного українського генерала у часи війни знайшли "жучок". Шпигунське обладнання було в неробочому стані, його виявили не у безпосередньому кабінеті генерала, а у приміщенні, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи, заспокоїла Служба безпеки України (СБУ). Правоохоронці ведуть розслідування, проведуть експертизу пристрою, а також відкрили справу за статтею 359 ч. 2 ККУ.

Водночас журналіст Юрій Бутусов розповів, що прослуховування було виявлене відразу у двох місцях, окрім кабінету Залужного, це також був офіс його помічника Костянтина Бушуєва. Увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу проходить поліграф.

Плівки Мельниченка

Випадок відомий широкому загалу як "касетний скандал" стався досить давно, коли звук записували на плівку, але якоїсь чіткої розв'язки немає і досі. Так, 28 листопада 2000 року, політик Олександр Мороз із трибуни Верховної Ради звинуватив експрезидента Леоніда Кучму в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як доказ він оприлюднив таємні касетні записи із кабінету Кучми з його оточенням, на яких той доручає розібратися з опозиційним журналістом.

Записи були нібито зроблені майором Миколою Мельниченком, що працював у керівництві його охорони. Мельниченко стверджував, що диктофон був схований під диваном в кабінеті Кучми. На записах фігурують глава адміністрації президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, керівник СБУ Леонід Деркач. Вони обговорюють діяльність Гонгадзе і вирішують, як з ним бути, а саме можливе викрадення і ліквідацію, питання фальсифікації майбутніх виборів і протиправний вплив на суддів.

Плівки Мельниченка так і не стали доказами у суді

Публікація записів викликала масові акції протесту "Україна без Кучми" з наметовими містечками на Хрещатику та Майдані Незалежності. Оприлюднення плівок спричинило до відставки Деркача та Кравченка, були проведені експертизи, що підтвердили реальність плівок, але факт монтажу не можна було підтвердити. Сам Мельниченко виїхав до США, де отримав політичний притулок, проте він відмовився свідчити у суді, а без цього плівки не могли долучити як докази.У 2016-му Мельниченка оголосили в розшук.

2 березня 2005 року Кравченко був знайдений убитим двома пострілами в голову, а в його домі була виявлена передсмертна записка, в якій він поклав вину за свою смерть на Кучму. Справу проти Леоніда Кучми відкрили у 2011-му році й одразу зняли обвинувачення. Роль Кучми в убивстві Гонгадзе досі залишається нез’ясованою.

"Жучки" в акваріумі Холодницького

Назар Холодницький

У 2018-му році у кабінеті на той час керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького в кабінеті виявили "жучки". Засоби для прослуховування розмістили в акваріумі з рибками біля столу Холодницького. У встановлені "жучків" підозрювали інший антикорупційний орган НАБУ. На той час у Холодницького були розбіжності у поглядах з керівником НАБУ Артемом Ситником. Останній звинувачував Холодницького у "зливах" інформації підозрюваним та в тиску на підлеглих прокурорів.

Згодом НАБУ таки оприлюднило записи — там було чути розмови, на яких людина з голосом Холодницького передає інформацію підозрюваним у справі щодо зловживання в одеській мерії, в якій фігурував Геннадій Труханов. Також мовилось про зловживання у справі щодо спроби дати хабаря Уляні Супрун та про спроби допомогти депутату від БПП Георгію Логвинському, проти якого були справи НАБУ. Холодницький називав записи "нарізкою", а обвинувачення Ситника безглуздими.Після оприлюднення записів Холодницький зумів втриматися на посаді та відбувся доганою.

Прослушка Труби

Голова ДБР Роман Труба 21 вересня 2019 року повідомив, що знайшов у кабінеті "жучків" у вентиляційній системі. Згодом у Telegram з'явився канал про українську політику під назвою "Трубу прорвало", а протягом години там було оприлюднено майже 10 аудіозаписів розмов людини з голосом, подібним до Романа Труби. На опублікованих аудіозаписах справді було чітко чути роботу вентиляторів, які часто приглушували звук.

Керівник Державного бюро розслідувань заявив, що аудіозаписи є фейками.

Про що там йшлося:

Підозра Уляні (можливо, колишній голові МОЗ Уляні Супрун);

Плівки судді Вовка та розмова "з Іваном про Уляну";

Справа екснардепа Костянтина Жеваго, Труба вимагає негайно зупинити обшуки на його підприємствах;

Про команду "фас". Трубі порадили передати ГПУ провадження щодо Вищої ради правосуддя.

Отримання вказівки від працівника Офісу президента, в якій лунає фраза "людина не повинна вилазити з допитів".

В результаті після серії "зливів" Роман Труба був звільнений з посади директора ДБР. А у січні 2020 року адвокат Петра Порошенка заявив, що канадські експерти підтвердили ідентичність голосу Труби на записах. ВАКС зобов'язав НАБУ взятися за плівки Труби, але жодних результатів опубліковано не було.

Гончарук про "тупого Зеленського"

У січні 2020 року українців добряче насмішили злиті в мережу записи розмови на той час голови уряду Олексія Гончарука, заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової про президента України Володимира Зеленського. Справжність не була підтверджена, але вміст був епічним, на аудіо нібито Гончарук каже про недосвідченість Зеленського та його "примітивне розуміння економічних процесів" і розмірковує, як пояснити президенту зміцнення гривні:

"У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Є платіжний баланс, а курс насильно зміцнили. Він шукає відповідь на це питання. А у нього немає відповіді. Поки у президента в голові не буде відповіді на це питання – у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хр*нь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тому, що там є туман", — сказав нібито Гончарук.

При цьому Гончарук називає і себе профаном в економіці.

"Я повний профан в економіці — я юрист за освітою. Але що я розумію? Є дві економічні теорії – монетаризм і кейнсіанська. Ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів. І ти йдеш шляхом друкування грошей і як би розвиваєш економіку. Якщо ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів, то твоя стратегія в тому, щоб інфляція знижувалася. І треба показати, що, дивіться, в західних країнах люди заробляють по 2%, депозити. Все інше на грошах спекулятивних. Тому економіка там росте, не падає", — каже нібито Гончарук.

Тоді Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. За пару днів у Telegram-каналі Офісу Президента опублікували відео бесіди Зеленського з Гончаруком, де той каже, що залишає Гончарука на посаді, зазначивши, що "дав ще шанс". А у березні Смолій підтвердив, що записи наради з прем'єром Гончаруком змонтовані, але справжні.

Плівки Деркача

Колишній нардеп Андрій Деркач разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом у травні 2020-го року оприлюднили записи розмов нібито Джо Байдена і Петра Порошенка, які дозволили прихильникам Дональда Трампа реанімувати звинувачення проти Байдена та його сина. Зазначимо, що президентські вибори в США були на осінь 2020 року.

Андрій Деркач

Розмова нібито відбулася у 2016 році. Оприлюднені записи низької якості, але Деркач стверджував, що голоси на них належать саме американським чиновникам та українському президенту. Люди на плівках обговорюють кадрові рішення, закони та підняття тарифів. Зокрема, нібито американські посадовці нібито вимагали у Порошенка звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, а Порошенко звітує перед Байденом. Це мало б допомогти отримати від США допомогу в розмірі мільярда гривень. Також голос, схожий на Порошенка, питає дозволу у Байдена на призначення Луценка генпрокурором. Окрім цього, Байден нібито наполягав на підтримці в націоналізації "ПриватБанку". Окрім цього, на записах Деркача Байден нібито передав Порошенку занепокоєння Арсенія Яценюка щодо швидкої відставки і можливого кримінального переслідування. Однак Порошенко запевнив, що цього не буде.

НАБУ оголосило Деркача у розшук за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні

Після повномасштабного вторгнення з'ясувалося, що Деркач виявився державним зрадником і отримував гроші від спецслужб рф за підривну діяльність проти України. Зараз проти нього триває судова справа. А у січні 2021 року Мінфін США оприлюднив заяву, у якій повідомив, що записи розмов Порошенка та Байдена були отримані Деркачем від екснардепа Олександра Онищенка. Онищенко передав Деркачеві відредаговані записи розмов з метою здійснення впливу на вибори в США.

Прослуховування в Мін'юсті

У травні 2020-го міністр юстиції Денис Малюська заявив, що співробітників його міністерства слухають і записують. Це сталося після того, як у кабінет заступниці міністра Ольги Оніщук проникли невідомі.

"Практично увесь час роботи нашої команди у Мін‘юсті нас писали і пишуть.Прихований аудіо- та відеозапис у кабінетах, приймальних та навіть коридорах. Ціла купа знайомих, які попереджали про спостереження за усіма топменеджерами міністерства", — пише той.

Він поскаржився, що візитери знахабніли та почали просто вирізати двері болгаркою на вихідних. Сліди навіть не намагаються приховати, а кабінети перетворилися на прохідний двір:

"Попереджений правопорушник чи рейдер у рази небезпечніший, ніж той, який не знає про наші плани чи рішення. Не здивуюся, якщо завтра записи розмов з‘являться на Петрівці або на якомусь зливному бачку", — зазначив міністр.

Прослушка Медведчука

У 2021 році журналісти Bihus.info оприлюднили записи телефонних розмов — нібито Віктора Медведчука з російськими політиками та представниками окупаційних адміністрацій так званих "ДНР/ЛНР". Мовляв, записи збирали 4 роки та були "вигризені" редакцією. Мова про фрагменти перемовин 2014 року, коли Медведчук домігся статусу посередника в перемовинах з РФ та бойовиками. На записах йдеться про те, що Медведчук нібито мав доступ до тодішнього президента Петра Порошенка в будь-який час, включаючи вихідні.

Проте звідки були отримані записи, журналісти розповідати не стали.

"Отримали? Роздобули, вигризли!" — пояснював Денис Бігус.

Раніше "Телеграф" писав, що в українському та західному медіапросторі регулярно випливають чутки про погані відносини між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Нібито глава держави начебто спілкувався з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома. Але згодом міністр оборони України Рустем Умєров зробив заяву про те, що питання про кадрові зміни у військовому керівництві України не стоїть.