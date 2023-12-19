В Україні новий скандал з прослушкою: після Залужного "жучки" знайшли у нардепа вдома
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Скандали з прослушками не вщухають
Грудень 2023 року щедрий на виявлення "жучків" у високопоставлених осіб. Так, у неділю, 17 грудня, знайшли прослуховувальний пристрій у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а тепер під цю хвилю потрапив і нардеп Олексій Гончаренко.
Про це він повідомляє у своєму Telegram-каналі. Він обурений, що "жучки" знайшли у нього вдома на приватній території.
"Поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослушки в мене вдома", — йдеться у повідомлені.
Поліція подала на розгляд депутатське звернення Олексія Гончаренка, яке надійшло зі Служби безпеки України, щодо вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, а також з інших питань. Розпочато досудове розслідування.
Окрім Залужного та Гончаренка, також було виявлено прослуховувальні пристрої у кабінеті особистого помічника Головнокомандувача ЗСУ Костянтина Бушуєва.
У неділю, 26 листопада 2023 року, Олексій Гончаренко вже повідомляв про наміри співробітника СБУ встановити прослушку у нього вдома.
Раніше "Телеграф" писав, що українські "жучки" виявлено у кабінетах депутатів, і не тільки.