В Україні новий скандал з прослушкою: після Залужного "жучки" знайшли у нардепа вдома

Скандали з прослушками не вщухають

Грудень 2023 року щедрий на виявлення "жучків" у високопоставлених осіб. Так, у неділю, 17 грудня, знайшли прослуховувальний пристрій у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а тепер під цю хвилю потрапив і нардеп Олексій Гончаренко.

Про це він повідомляє у своєму Telegram-каналі. Він обурений, що "жучки" знайшли у нього вдома на приватній території.

"Поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослушки в мене вдома", — йдеться у повідомлені.

Гончаренко заявив про "жучок" у нього вдома

Поліція подала на розгляд депутатське звернення Олексія Гончаренка, яке надійшло зі Служби безпеки України, щодо вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, а також з інших питань. Розпочато досудове розслідування.

Окрім Залужного та Гончаренка, також було виявлено прослуховувальні пристрої у кабінеті особистого помічника Головнокомандувача ЗСУ Костянтина Бушуєва.

У неділю, 26 листопада 2023 року, Олексій Гончаренко вже повідомляв про наміри співробітника СБУ встановити прослушку у нього вдома.

Раніше "Телеграф" писав, що українські "жучки" виявлено у кабінетах депутатів, і не тільки.