"Усі ці сигнали — маячня": Зеленський пояснив, чому Україну не запрошують до НАТО

Володимир Зеленський пояснив, чому НАТО не запрошує Україну стати членом Північноатлантичного Альянсу. За його словами, всі сигнали щодо "часткової участі" нічого не означають.

Про це Глава держави заявив під час пресконференції 19 грудня. Президент спростував чутки про те, що неокуповані частини України можуть стати членами НАТО.

Зеленський наголосив, що НАТО – це найпотужніший варіант для України. Але про членство в Північноатлантичному Альянсі говорить зараз рано.

"Нас не запрошують до НАТО і сигнали про "часткову участь" (неокупованих територій — ред.) — маячня, чесно кажучи. Для мене це "щось, десь" неконкретне, різні меседжі звучать. Ми жодного разу не отримували такого. пропозиції від жодного з партнерів. Дуже складно уявити, як це можливо", — сказав президент.

За словами Зеленського, якщо Україна стане членом НАТО, це дуже великий ризик для нашої країни. У такому разі Володимир Путін воюватиме проти всього Північноатлантичного Альянсу, а не лише проти України.

"І тут питання: чи будуть країни НАТО боротися за частину України, яка має певний статус у НАТО? Ми ж не визнаємо окуповані території російськими, а це означатиме, що ми не зовсім у НАТО. Тому, мені здається, що це ( частковий вступ України до Альянсу – ред) фантазія", – резюмував президент України.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що країни НАТО розглядають різні гарантії безпеки для України. І одна з них — це західнонімецька модель, коли Західна Німеччина стала членом Північноатлантичного Альянсу в 1955 році, а Східна Німеччина при цьому вважалася "окремою державою". Але 1989 року обидві частини країни об'єдналися в одну і стали повноправним членом НАТО.

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