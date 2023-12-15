Країни НАТО готуються відправити солдатів до України: коли це може статися

Публічно жодна країна не визнає, що відправила воювати в Україну своїх солдатів

Деякі країни НАТО наближаються до того, щоб направити своїх солдатів воювати в Україну. Зокрема, першою з країн може ухвалити таке рішення Велика Британія.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. За його словами, такий варіант союзники розглядають на випадок, якщо закінчаться запаси озброєння для допомоги.

Володимир Зеленський сказав, що якщо союзники не надаватимуть Україні військової допомоги, то солдатам армії країн НАТО доведеться особисто брати участь у війні з Росією. Крім того, про таку перспективу нещодавно попереджав і координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Те, що говорить зараз президент Зеленський, що, якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не доставляєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройним силам. І є країни, що наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, перша у цьому списку", – сказав Пристайко.

Водночас він додав, що жодна країна у світі не визнає того, що готова направити чи вже направила своїх солдатів воювати до України. Щоразу, коли політиків запитуватимуть про це, вони будуть одмовлятися і говорити, що "краще ми дамо все, що завгодно".

"Але насправді розрахунки про те, що не дай Боже, доведеться застосовувати Збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов’язок планувати до гіршого. Найгірше застосування для цих країн — застосування своїх експедиційних сил на території України", – пояснив Пристайко.

За словами колишнього посла, союзники можуть відправити свої війська в Україну лише за "катастрофічного розвитку ситуації на фронті". Зокрема йдеться про продовження окупації українських територій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині не готові воювати з Росією. Влада країни заявила, що країна має проблеми в готовності до завдань національної та союзницької оборони.