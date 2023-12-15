Страны НАТО готовятся отправить солдат в Украину: когда это может случиться

Публично ни одна страна не признает, что отправила воевать в Украину своих солдат

Некоторые страны НАТО приближаются к тому, чтобы направить своих солдат воевать в Украину. В частности, первой из стран может принять такое решение Великобритания.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, такой вариант союзники рассматривают на случай, если иссякнут запасы вооружения для помощи.

Владимир Зеленский сказал, что если союзники не будут оказывать Украине военную помощь, то солдатам армии стран НАТО придется лично участвовать в войне с Россией. Кроме того, о такой перспективе недавно предупреждал и координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, что, если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженными силами. И есть страны, приближающиеся к этому решению. Британия – одна из них, первая в этом списке", – сказал Пристайко.

Вместе с тем он добавил, что ни одна страна в мире не признает того, что готова направить или уже направила своих солдат воевать в Украину. Каждый раз, когда политиков будут спрашивать об этом, они будут отнекиваться и говорить, что "лучше мы дадим все, что угодно".

"Но на самом деле расчеты о том, что не дай Бог, придется применять Вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и есть, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение, это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность планировать к худшему. Худшее применение для этих стран — применение своих экспедиционных сил на территории Украины", – объяснил Пристайко.

По словам бывшего посла, союзники могут отправить свои войска в Украину только при "катастрофическом развитии ситуации на фронте". В частности, речь идет о продолжении оккупации украинских территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии не готовы воевать с Россией. Власти страны заявили, что у страны есть проблемы в готовности к задачам национальной и союзнической обороны.