Не загроза, але загроза: Путін на льоту перевзувся, звинувачуючи НАТО (відео)

Путін анонсував створення ще одного військового округу РФ

Президент РФ Володимир Путін вкотре перевзувся щодо загроз НАТО з боку Росії. На цей раз він зробив це двічі прямо в одній розмові.

Про це повідомляє "Телеграф". Так, в одній із розмов зі своїм пропагандистом, Путін заявив, що його війська не становлять жодної загрози для НАТО. Мовляв, у Росії не має жодних політичних, географічних чи інших претензій до країн-альянсу. І він нібито взагалі не розуміє, чому Фінляндія, під час того, як РФ віроломно напала на Україну, раптом захотіла бути захищеною і вступити до НАТО.

"У Росії немає жодних резонів, жодних інтересів воювати з країнами НАТО. Немає ні геополітичного інтересу, ні політичного, ні військового. У нас немає жодних територіальних претензій. Немає бажання зіпсувати з ними відносини. Ми зацікавлені у розвитку відносин із ними. От узяли і затягнули Фінляндію в НАТО. У нас, що були з Фінляндією якісь суперечки? Усі територіальні суперечки вже давно вирішені", — сказав Путін.

При цьому, в цій же розмові, президент РФ почав погрожувати тій же Фінляндії.

"Проблем не було. Тепер будуть. Ми там тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і створюватимемо певні військові підрозділи. Це вони (НАТО — Ред.) створюють штучні проблеми, тому що не хочуть бачити такого конкурента в особі Росії. От і все" , — забрехався диктатор.

Нагадаємо, що Фінляндія офіційно вступила до НАТО у квітні 2023 року. Те, як це було, а також, як це коментували у Європі, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".