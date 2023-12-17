Не угроза, но угроза: Путин на лету переобулся, обвиняя НАТО (видео)

Путин анонсировал создание еще одного военного округа РФ

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз переобулся по поводу угроз НАТО со стороны России. В этот раз он сделал это дважды прямо в одном разговоре.

Об этом сообщает "Телеграф". Так, в одном из разговоров со своим пропагандистов, Путин заявил, что его войска не представляют никакой угрозы для НАТО. Дескать у России нет никаких политических, географических или других претензий к странам-альянса. И он якобы вообще не понимает, почему же Финляндия, во время того, как РФ вероломно напала на Украину, вдруг захотела быть защищенной и вступить в НАТО.

"У России нет никаких резонов, никаких интересов воевать со странами НАТО. Нет ни геополитического интереса, ни политического, ни военного. У нас нет никаких территориальных претензий. Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений с ними. Вот взяли затащили Финляндию в НАТО. У нас, что были с Финляндией какие-то споры? Все территориальные споры уже давно решены", — сказал Путин.

При этом, в этом же разговоре президент РФ принялся угрожать той же самой Финляндии.

"Проблем не было. Теперь будут. Мы там теперь будем создавать Ленинградский военный округ и создавать определенные воинские подразделения. Это они (НАТО — Ред.) создают искусственные проблемы, потому, что не хотят видеть такого конкурента в лице России. Вот и все", — заврался диктатор.

Напомним, что Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года. То, как это было, а также, как это комментировали в Европе, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".