Війна – не завада вступу до НАТО: дипломат нагадав приклад Німеччини

Німці вступили в НАТО територією, яка була частиною колективного заходу, і через 44 роки після цього Німеччина об’єдналась

Україна прагне вступити до НАТО, проте багато впливових західних політиків вважають, що доки триває повномасштабна війна це малоймовірно. Однак в історії є приклад, коли до Альянсу прийняли країну, яка на той час була розділена, третина її перебувала під контролем Москви, а східні кордони не були зафіксовані — йдеться про Німеччину.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, тема НАТО №1 для України, проте для цього необхідний консенсус. Це наочно видно на прикладі вступу до Альянсу Фінляндії і Швеції.

"Великі держави відіграють ключову роль і це очевидно. Поки рішення про вступ України не буде сприйматися в таких державах, як Сполучені Штати Америки, Франції чи Німеччині так, як це сприймається зараз в Польщі, в Чехії, чи в Литві, сподіватись на швидкий прогрес буде важко", — зазначив Мельник.

Він додав, що Україна просувається до НАТО й висловив сподівання що на саміті Альянсу, який має відбутися 11 липня у Вільнюсі, буде серйозний проміжний етап на цьому шляху.

Мельник навів приклад Німеччини, яка вступила в НАТО в дуже непростий для себе час.

"Знову ж таки, для німців і для американців важливо згадати, коли ФРН було прийнято в НАТО: сама держава була розділена, коли третина країни була під контролем Москви, коли східні кордони не були зафіксовані, тобто не було договорів ні з поляками, ні з чехами, ні з СРСР. Коли німці розказують, що "це неможливо, тому що неможливо", я раджу подивитися на їх історію. Тоді Сталін пропонував німцям об’єднання, але ціною створення нейтрального статусу", — зазначив дипломат.

Він констатував, що те, що кремль прагнув досягти з ФРН в 50-х, він хоче зробити з Україною сьогодні. Німці вступили в НАТО територією, яка була частиною колективного заходу, і через 44 роки після цього Німеччина об’єдналась.

Дипломат запропонував варіант вирішення головного страху західного світу, який заважає їм прийняти Україну до НАТО ще до завершення війни — що доведеться відправляти своїх солдатів на війну.

"Можуть бути так само різні сценарії відносно ключового зобов’язання, якого найбільше бояться: тобто, всі бояться відправляти солдатів на війну. Добре, давайте ми це питання візьмемо за дужки, але це членство допоможе нам, і росіяни не вестимуть війну "до останнього солдата". Бо зараз їм вигідно тягнути, розуміючи, що в такий спосіб вони відтягують час набрання членства в Альянсі", — пояснив Андрій Мельник.

Як раніше повідомляв "Телеграф", генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни Північноатлантичного альянсу згодні з тим, що Україна має стати членом НАТО. Проте це має статися вже після завершення війни.