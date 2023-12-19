"Все эти сигналы - бред": Зеленский объяснил, почему Украину не приглашают в НАТО

Владимир Зеленский объяснил, почему НАТО не приглашает Украину стать членом Североатлантического Альянса. По его словам, все сигналы касательно "частичного участия" ничего не значат.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 19 декабря. Президент опроверг слухи касательно того, что неоккупированные части Украины могут стать членами НАТО.

Зеленский подчеркнул, что НАТО — это самый мощный вариант для Украины. Но о членстве в Североатлантическом Альянсе говорит на данный момент рано.

"Нас не приглашают в НАТО и сигналы о "частичном участии" (неоккупированных территорий — ред.) — бред, честно говоря. Для меня это "что-то, где-то" неконкретное, разные месседжи звучат. Мы ни разу не получали такого предложения ни от одного из партнеров. Очень сложно представить, как это возможно", — сказал президент.

По словам Зеленского, если Украина станет членом НАТО — это очень большой риск для нашей старны. В таком случае Владимир Путин будет воевать против всего Североатлантического Альянса, а не только против Украины.

"И тут вопрос: будут ли страны НАТО бороться за часть Украины, у которой есть определенный статус в НАТО? Мы же не признаем оккупированные территории российскими, а это будет значить, что мы не совсем в НАТО. Поэтому, мне кажется, что это (частичное вступление Украины в Альянс — ред) фантазия", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что страны НАТО рассматривают разные гарантии безопасности для Украины. И одна из них — это западногерманская модель, когда Западная Германия стала членом Североатлантического Альянса в 1955 году, а Восточная Германия при этом считалась "отдельным государством". Но в 1989 году обе части страны соединились в одну и стали полноправным членом НАТО.

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