Страна НАТО обвинила Россию в гибридной атаке: что случилось

Наплыв мигрантов продолжается более месяца

Россия продолжает использовать мигрантов в качестве гибридного оружия и посылает сотни выходцев из ближневосточных стран на границу Финляндии, из-за чего финские пропускные пункты пришлось закрыть.

Как передает Yle, премьер Финляндии Петтери Орпо, КПП будут закрыты в ближайший месяц, поскольку россияне не изменили своего поведения и продолжают отправлять туда сотни искателей убежища.

При этом премьер называет это "гибридной атакой", поскольку это явно направлено на подрыв стабильности как Финляндии, так и всего ЕС.

"По моему мнению, это правильный термин. Это явно атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза", — отметил Орпо.

По его словам, сейчас правительство ищет способы стабилизировать ситуацию, например, организовать рассмотрение заявок на убежище непосредственно на границе. Тем самым, если мигрант не выполняет требований на въезд, то его сразу же отправят назад в россию.

Как сообщалось ранее, ситуация на границе Финляндии напоминает происходящее на границе Польши и Беларуси в 2021 году, когда толпы нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки пытались штурмовать границу.

Всего на 1300 километровой границе действует восемь пропускных пунктов, однако большая ее часть ничем не ограждена. Поэтому проникнуть на территорию Финляндии не так уж и сложно, если не считать того, что большая ее часть это болота и леса практически без инфраструктуры.