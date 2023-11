Операция москвы. Эстония и Финляндия обвинили рф в создании кризиса беженцев, кто следующий

Обе страны намерены закрыть свои пункты пропуска с россией

Эстония присоединилась к обвинениям Финляндии в сторону россии по преднамеренному разжиганию кризиса с нелегалами из Ближнего Востока, которые сунут с российской стороны границы. Обе страны считают, что россия использует этих мигрантов как оружие и средство наказания за политическую позицию. Мол, россия способствует людям без документов для того, чтобы те добрались до границы с ЕС.

Норвегия боится, что будет следующей. Ранее в похожей ситуации под нашествием мигрантов оказалась граница Польши с Беларусью, также Минск подбрасывал беженцев к границам Литвы.

Первой россия "напала" на Финляндию

Финляндия имеет общую границу с россией протяженностью 1340 км. С начала ноября около 800 беженцев и мигрантов попали в Финляндию, что побудило власти закрыть все пограничные пункты, кроме одного. С полуночи 24 ноября единственным открытым пунктом пересечения границы из восьми является самый северный арктический пограничный пункт Раджа-Йоосеппи. Ограничения будут действовать до февраля 2024 года.

Причина такого наплыва в том, что российские власти разрешили пересекать границу людям, не имеющим необходимых для въезда в ЕС документов. Ранее действовало другое правило, и российские пограничники не пропускали людей на финскую границу без соответствующих документов. Просители убежища — в основном молодые мужчины 20-30 лет из Сирии, Ирака, Йемена и других частей Ближнего Востока.

Финские пограничники прицепили колючую проволоку

Премьер-министр страны Петтери Орпо обвинил россию в организации кризиса, сообщает The Telegraph. Финские чиновники также заявили, что россия раздает мигрантам велосипеды и скутеры, поскольку людям запрещено ходить пешком между пограничными пунктами.

"Понятно, что этим людям оказывается помощь, и их также сопровождают или транспортируют на границу пограничники", — сказал Орпо.

русское издание "Фонтанка" и Helsingin Sanomat исследовали арабоязычные чаты в мессенджерах и группы в соцсетях, где обсуждают, как пересечь границу между россией и Финляндией. Они выяснили, что до границы мигрантов довозят машинами с российскими номерами, затем передают им велосипеды и отправляют на переход. Услуги посредников стоят 2-3 тысячи евро. В эту сумму входит пакет услуг: приглашение из россии, билет на самолет в Минск или москву, дорога в Петербург и подвоз к границе. Велосипед в этот "пакет" не входит — его нужно было покупать отдельно.

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Нииносте заявил, что этот шаг может быть частью ответа россии на завершение подписания Финляндией Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) с Соединенными Штатами.

Финны начали возводить на границе барьеры, включающие бетонные препятствия, шлагбаумы, колючую проволоку, а в некоторых пунктах пропуска на длинной границе. Отметим, что Финляндия присоединилась к НАТО в ответ на войну россии против Украины. Многие трактуют маневры москвы относительно мигрантов как возмездие Хельсинки, решившей присоединиться к Западному военному альянсу.

Между тем, россияне либо отрицают свои действия, либо изображают эту ситуацию как "гуманитарный кризис". Губернатор Мурманской области россии Андрей Чибис обвинил Финляндию в том, что она не "сохраняет человеческое лицо" в этой ситуации и начал сетовать, что пограничники отказываются пускать нелегалов.

Он застигнул в своем Telegram-канале фото мигранта с миской гречки в палатке возле контрольно-пропускного пункта Салла, который россия установила, чтобы позволить им согреться, поесть и выпить горячий чай.

Губернатор Мурманской области посетовал на гуманитарный кризис и жестоких финнов

Эстония возвращает нелегалов назад

Эстонская общественная телекомпания ERR сообщила, что с четверга на прошлой неделе 75 нелегалов пытались попасть в Эстонию из россии через пункт пропуска в Нарве. Никто не просил убежища, и всех вернули назад. Представитель министра внутренних дел Лаури Лаанемец охарактеризовал способ появления мигрантов небольшими кучками как "оркестрованные". Он пояснил, что без необходимых документов искатели убежища вообще не должны попадать в россию, передает Delfi.

"Но россия пропускает их без каких-либо причин, это означает, что эти люди попадают к нам, и мы должны разобраться с их проблемами. Поскольку у них нет оснований для попадания в Евросоюз, это, очевидно, организованная и умышленная деятельность, направленная на обременение ситуации на границах", — сказал он, добавив, что это операция гибридного нападения.

Личный состав на пограничных пунктах ужесточен. По словам главы пограничной службы Вейко Коммусаааре, решение Финляндии закрыть четыре пограничных пункта может означать, что теперь нелегалы нацелятся на эстонские КПВВ. Поэтому Эстония готовится пойти по стопам Финляндии и также закрыть пункты пересечения границы, если миграционное давление со стороны россии усилится.

Тактика в отношении соседей, входящих в НАТО

Ситуация на эстонско-российской границе повторяет события в Литве и Польше в 2021 году – тогда тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки пересекли границу с ЕС с территории Беларуси, которая является тесной пособницей россии. Впоследствии Американский аналитический центр The Institute for the Study of War заявил, что кремль позволил или контролировал искусственное создание Беларусью мигрантского кризиса на ее границе с Польшей.

Кремль использовал сфабрикованный кризис 2021 года, чтобы неправдиво обвинить НАТО в агрессии против Беларуси. А ЕС обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в использовании миграции как оружия "гибридной войны" для дестабилизации блока. Тогда Лукашенко отрицал поощрение потока мигрантов.

