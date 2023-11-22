Придется ехать через родину Санты: Финляндия оригинально "наказала"мигрантов из россии за беспорядки на границе

Попасть в Финляндию из россии можно будет лишь через самый северный пункт пропуска

Финляндия продолжает закрывать пропускные пункты на своей восточной границе после того, как обвинила россию в организации нашествия мигрантов. В скором времени работу продолжит лишь один из них.

Как информирует Yle, всего на восточной границе есть восемь пропускных пунктов, из которых семь уже закрылись или будут закрыты. В частности три из них в Куусамо, Салла и Вартиус будут закрыты в ночь на 25 ноября.

Переходы в Иматра, Ниирала, Нуйямаа, Ваалимаа уже были закрыты в ночь на 18 ноября.

Стоит отметить, что работать будет лишь один пропускной пункт в Райя-Йоосепи, она находится на самом севере Финляндии в провинции Лапландия. Помимо того, что к нему сложно добраться, так он еще и работает лишь около четырех часов в сутки.

Именно там искатели убежища из россии могут подать заявление о предоставлении международной защиты.

Как сообщалось ранее, в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что нынешняя ситуация на границе Финляндии напоминает происходящее на границе Польши и Беларуси в 2021 году, когда толпы нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки пытались штурмовать границу при помощи спецслужб. Аналитики считают, что нынешняя попытка создать миграционный кризис в Финляндии – это спецоперация россии, направленная на дестабилизацию политической ситуации в странах НАТО.