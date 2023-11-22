Доведеться їхати через батьківщину Санти: Фінляндія оригінально "покарала" мігрантів із росії за заворушення на кордоні

Потрапити до Фінляндії з росії можна буде лише через найбільш північний пункт пропуску

Фінляндія продовжує закривати пропускні пункти на своєму східному кордоні після того, як звинуватила росію в організації навали мігрантів. Незабаром роботу продовжить лише один із них.

Як інформує Yle, всього на східному кордоні є вісім пропускних пунктів, з яких сім уже закрилися або закриються. Зокрема троє з них у Куусамо, Салла та Вартіус будуть закриті в ніч проти 25 листопада.

Переходи до Іматру, Ніїралу, Нуйямаа, Ваалімаа вже були закриті в ніч проти 18 листопада.

Варто зазначити, що працюватиме лише один пропускний пункт у Райя-Йоосепі, вона знаходиться на півночі Фінляндії в провінції Лапландія. Крім того, що до нього складно дістатися, то він ще й працює лише близько чотирьох годин на добу.

Саме там шукачі притулку з росії можуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Як повідомлялося раніше, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що нинішня ситуація на кордоні Фінляндії нагадує те, що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі у 2021 році, коли натовпи нелегалів з країн Близького Сходу та Африки намагалися штурмувати кордон за допомогою спецслужб. Аналітики вважають, що нинішня спроба створити міграційну кризу у Фінляндії – це спецоперація росії, спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в країнах НАТО.