Операція москви. Естонія та Фінляндія звинуватили рф у створенні кризи біженців, хто наступний

Обидві країни мають намір закрити свої пункти пропуску з росією

Естонія приєдналася до звинувачень Фінляндії у бік росії щодо навмисного розпалювання кризи з шукачами притулку з Близького Сходу, які сунуть з російського боку кордону. Обидві країни вважають, що росія використовує цих мігрантів як зброю та засіб для покарання за політичну позицію. Мовляв, рф сприяє людям без документів у тому, щоб ті дісталися кордону з ЄС.

Норвегія побоюється, що буде наступною. Раніше у схожій ситуації під навалою мігрантів виявився кордон Польщі з Білоруссю, також Мінськ підкидав біженців до кордонів Литви.

Першою росія "напала" на Фінляндію

Фінляндія має спільний кордон з росією протяжністю 1340 км. Від початку листопада близько 800 біженців і мігрантів потрапили до Фінляндії, що спонукало владу закрити всі прикордонні пункти, крім одного. З опівночі 24 листопада єдиним відкритим пунктом перетину кордону з восьми є найпівнічніший арктичний прикордонний пункт Раджа-Йоосеппі. Обмеження діятимуть до лютого 2024 року.

Причина такого напливу у тому, що російська влада дозволила перетинати кордон людям, які не мають необхідних для в’їзду в ЄС документів. Раніше діяло інше правило і російські прикордонники не пропускали людей на фінський кордон без відповідних документів. Прохачі притулку — здебільшого молоді чоловіки 20-30 років із Сирії, Іраку, Ємену та інших частин Близького Сходу.

Фінські прикордонники почепили колючий дріт

Прем'єр-міністр країни Петтері Орпо звинуватив росію в організації кризи, повідомляє The Telegraph. Фінські чиновники також заявили, що росія роздає мігрантам велосипеди та скутери, оскільки людям заборонено ходити пішки між прикордонними пунктами.

"Зрозуміло, що цим людям надається допомога, і їх також супроводжують або транспортують до кордону прикордонники", – сказав Орпо.

російське видання "Фонтанка" та Helsingin Sanomat дослідили арабськомовні чати в месенджерах та групи у соцмережах, де обговорюють, як перетнути кордон між росією та Фінляндією. Вони з'ясували, що до кордону мігрантів довозять машинами з російськими номерами, а потім передають їм велосипеди та відправляють на перехід. Послуги посередників коштують 2-3 тисячі євро. У цю суму входить пакет послуг: запрошення з росії, квиток на літак до Мінська або москви, дорога до Петербурга і підвезення до кордону. Велосипед до цього "пакету" не входить — його треба було купувати окремо.

Минулого тижня президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що цей крок може бути частиною відповіді росії на завершення підписання Фінляндією Угоди про оборонне співробітництво (DCA) зі Сполученими Штатами.

Фіни почали зводити на кордоні бар’єри, що включають бетонні перешкоди, шлагбауми, колючий дріт, а у деяких пунктах пропуску на довгому кордоні. Зазначимо, що Фінляндія приєдналася до НАТО у відповідь на війну росії проти України. Багато хто трактує маневри москви щодо мігрантів як відплату Гельсінкі, яка вирішила приєднатися до Західного військового альянсу.

Тимчасом росіяни або заперечують свої дії, або зображують цю ситуацію як "гуманітарну кризу". Губернатор Мурманської області рф Андрій Чібіс звинуватив Фінляндію у тому, що вона не "зберігає людське обличчя" у цій ситуації та почав нарікати, що прикордонники відмовляються пускати нелегалів.

Він запостив у своєму Telegram-каналі фото мігранта з мискою гречки у наметі біля контрольно-пропускного пункту Салла, який росія встановила, аби дозволити їм зігрітися, поїсти та випити гарячого чаю.

Губернатор Мурманської області пожалівся на гуманітарну кризу та жорстоких фінів

Естонія повертає нелегалів назад

Естонська громадська телекомпанія ERR повідомила, що з четверга минулого тижня 75 нелегалів намагалися потрапити до Естонії з росії через пункт пропуску в Нарві. Ніхто не просив притулку, і всіх повернули назад. Речник міністра внутрішніх справ Лаурі Лаанемец схарактеризував спосіб появи мігрантів невеликими купками як "оркестровані". Він пояснив, що без необхідних документів шукачі притулку взагалі не повинні потрапляти до росії, передає Delfi.

"Але росія пропускає їх без будь-яких причин, це означає, що ці люди потрапляють до нас, і ми повинні розібратися з їхніми проблемами. Оскільки у них немає підстав для потрапляння до Євросоюзу, це, очевидно, організована та навмисна діяльність, спрямована на обтяження ситуації на кордонах", — сказав він, додавши, що це є операцією гібридного нападу.

Особовий склад на прикордонних пунктах посилено. За словами голови прикордонної служби Вейко Коммусаааре, рішення Фінляндії закрити чотири прикордонні пункти може означати, що тепер нелегали націляться на естонські КПВВ. Тому Естонія готується піти по стопах Фінляндії і також закрити пункти перетину кордон, якщо міграційний тиск збоку росії посилиться.

Тактика щодо сусідів, які входять до НАТО

Ситуація на естонсько-російському кордоні повторює події у Литві та Польщі у 2021 році — тоді тисячі мігрантів із країн Близького Сходу та Африки перетнули кордон з ЄС з території Білорусі, яка є тісною пособницею рф. Згодом Американський аналітичний центр The Institute for the Study of War заявив, кремль уможливив або контролював штучне створення Білоруссю мігрантської кризи на її кордоні з Польщею.

Кремль використав сфабриковану кризу 2021 року, щоб неправдиво звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. А ЄС звинуватив білоруського лідера Олександра Лукашенка у використанні міграції як зброї "гібридної війни" для дестабілізації блоку. Тоді Лукашенко заперечував заохочення потоку мігрантів.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії розповів, коли росія знову почне загрожувати НАТО.