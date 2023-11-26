Финляндия может окончательно закрыть границу с россией, но есть проблема: подробности
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Финляндия может полностью остановить пропуск мигрантов на границе с россией
Финляндия, которая в последние дни сталкивается с наплывом мигрантов с российской стороны границы, размышляет о том, чтобы полностью остановить прием заявок на предоставление убежища в наземных КПП.
Как информирует Yle, об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо на встрече с журналистами в воскресенье, 26 ноября.
"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои пропускные пункты, и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте", — сказал он.
Чиновник допустил, что такими местами, к примеру, могут быть аэропорты или морские порты в Хельсинки.
Орпо напомнил, что Финляндия имеет 1300 километров границы с россией и она в большинстве своем не имеет ограждений. Однако сами пограничные пункты пропуска могут быть закрыты в любой момент.
Из-за этого, он намекнул на то, что меры безопасности на границе должны быть усилены, поскольку даже если Финляндия обновит миграционное законодательство, которое упростит процедуру депортации мигрантов обратно в россию, то оно не повлияет на ситуацию само по себе.
Как сообщалось ранее, в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что нынешняя ситуация на границе Финляндии напоминает происходящее на границе Польши и Беларуси в 2021 году, когда толпы нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки пытались штурмовать границу при помощи спецслужб.
Всего на границе действует 8 пунктов пропуска, из которых 7 были закрыты. Последний же работающий КПП находится в Райя-Йоосепи и расположен на самом севере страны в весьма труднодоступном районе.