Фінляндія може остаточно закрити кордон із росією, але є проблема: подробиці

Фінляндія може повністю зупинити перепустку мігрантів на кордоні з росією

Фінляндія, яка останніми днями стикається з напливом мігрантів з російської сторони кордону, розмірковує про те, щоб повністю зупинити прийом заявок на надання притулку до наземних КПП.

Як інформує Yle, про це розповів прем’єр-міністр країни Петтері Орпо на зустрічі з журналістами у неділю, 26 листопада.

"У разі потреби Фінляндія зможе закрити східний кордон, усі свої пропускні пункти, та зосередити прийом прохань про надання притулку в іншому місці", — сказав він.

Чиновник припустив, що такими місцями, наприклад, можуть бути аеропорти чи морські порти у Гельсінкі.

Орпо нагадав, що Фінляндія має 1300 кілометрів кордону з росією і він здебільшого не має огорож. Однак самі прикордонні пункти пропуску можуть бути закриті будь-якої миті.

Через це він натякнув на те, що заходи безпеки на кордоні мають бути посилені, оскільки навіть якщо Фінляндія оновить міграційне законодавство, яке спростить процедуру депортації мігрантів назад до росії, воно не вплине на ситуацію саме по собі.

Як повідомлялося раніше, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що нинішня ситуація на кордоні Фінляндії нагадує те, що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі у 2021 році, коли натовпи нелегалів з країн Близького Сходу та Африки намагалися штурмувати кордон за допомогою спецслужб.

Загалом на кордоні діє 8 пунктів пропуску, з яких 7 було закрито. Останній же працюючий КПП знаходиться в Райя-Йоосепі й розташований на півночі країни в важкодоступному районі.