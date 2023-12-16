Країна НАТО звинуватила Росію у гібридній атаці: що сталося

Наплив мігрантів триває більше місяця

Росія продовжує використовувати мігрантів як гібридну зброю та посилає сотні вихідців із близькосхідних країн на кордон Фінляндії, через що фінські пропускні пункти довелося закрити.

Як передає Yle, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, КПП будуть закритими упродовж найближчого місяця, оскільки росіяни не змінили своєї поведінки та продовжують відправляти туди сотні шукачів притулку.

При цьому прем’єр називає це "гібридною атакою", оскільки це явно спрямоване на підрив стабільності як Фінляндії, так і всього ЄС.

"На мою думку, це правильний термін. Це явно атака на суверенітет Фінляндії та Євросоюзу", — зазначив Орпо.

За його словами, зараз уряд шукає способів стабілізувати ситуацію, наприклад, організувати розгляд заявок на притулок безпосередньо на кордоні. Тим самим, якщо мігрант не виконує вимог на в’їзд, його відразу ж відправлять назад до Росії.

Як повідомлялося раніше, ситуація на кордоні Фінляндії нагадує те, що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі у 2021 році, коли натовпи нелегалів із країн Близького Сходу та Африки намагалися штурмувати кордон.

Всього на 1300 кілометровому кордоні діє вісім пропускних пунктів, проте більша її частина нічим не огороджена. Тому проникнути на територію Фінляндії не так вже й складно, якщо не вважати того, що більша її частина – це болота та ліси практично без інфраструктури.