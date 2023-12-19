"Ми не втратимо стійкість. Так можна і країну про...": Зеленський знайшов міцне слово

За словами Зеленського, ситуація зараз краща, ніж на початку війни

Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року, відповів на запитання щодо тривалості війни. Він зазначив, що Україні не можна втрачати свою стійкість та дух.

Про це передає кореспондент "Телеграфа". За словами глави держави, ніхто не знає, коли закінчиться війна і чи закінчиться вона у 2024 році, "навіть командири та західні партнери". Загалом на питання про закінчення війни Зеленський відповів так:

"Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми закінчимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух — можна жити зі скепсисом, але можна і країну про... зі скепсисом. Я до цього не готовий".

Також на запитання про те, чи може Україна поступово прийти до програшу у війні, Зеленський відповів — "Ні"

"Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані — принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді. Зараз у нас інша ситуація", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежить за пресконференцією Зеленського і всі останні його заяви звідти ви можете прочитати в нашому онлайн-матеріалі, перейшовши за посиланням.