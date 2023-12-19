Зеленський відповів, чи дозволить мобілізувати жінок і молодших чоловіків

Зеленський був категоричним у своїй відповіді

Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року, відповів на питання про можливу мобілізацію жінок та молодших чоловіків. Глава держави був категоричним.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За словами Зеленського, він не підпише закон про мобілізацію жінок. А щодо молодших чоловіків, він подумає.

"Жінок ні, не підпишу (відповідний законопроєкт — Ред.). Щодо 25 років, якщо всі аргументи будуть викладені і я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуся", — сказав він.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежить за конференцією Зеленського і всі останні його заяви звідти ви можете прочитати в нашому онлайн-матеріалі, перейшовши за посиланням.

Більше про те, як саме нардепи хочуть посилити мобілізацію в Україні, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запропонувала мобілізувати всіх волонтерів до лав ЗСУ. Однак у мережі їй швидко відповіли на такі висловлювання.