Проблеми з контрнаступом: Зеленський назвав дві головні причини

І навіть попри це успіхи на фронті є

Український контрнаступ у 2023 році не виправдав очікувань певною мірою через дві причини. Президент України Володимир Зеленський назвав їх під час підсумкової конференції.

Наживо її транслює Суспільне. Проте президент також наголосив, що не вважає, що Україна наразі програє.

"Неконтрольоване небо з боку України мало вплив на південну операцію 2023 року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції", — заявив президент.

Зауважимо, що попри те, що контрнаступ не був таким успішним, як очікувалось, суттєві зрушення були саме на південній лінії фронту. Адже саме тут українським бійцям вдалось відкрити плацдарм на лівому березі Херсонщини. Окупанти зараз завзято намагаються повернути втрачені території, але успіху не мають.

Навіть інформація від командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського про згортання операцій на певних напрямках виявилась грою слів іноземних ЗМІ. Насправді ж йдеться про переформатування операцій в умовах дефіциту боєприпасів, але не про якесь їхнє згортання, оскільки ЗСУ ведуть тільки дві операції – наступ та оборону.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Росії не зможе повторно захопити правобережжя Херсонщини. А ось ЗСУ можуть атакувати на лівому березі.