"Я не ганчірка" та конфлікт "Мар’яни та Валери": топ гострих заяв Зеленського на пресконференції

Президент часом не стримував емоцій, відповідаючи на ті чи інші запитання

Володимир Зеленський під час сьогоднішньої великої пресконференції зробив низку колких заяв. Зокрема, він прокоментував чутки про конфлікт із Валерієм Залужним та емоційно висловився про блокаду кордону з Польщею.

"Телеграф" зібрав добірку найгостріших заяв українського президента.

"Можна про ***** країну"

Володимир Зеленський пояснив, чому не потрібно ставитись зі скепсисом до війни в Україні. За його словами, не треба впадати у відчай до самого закінчення війни, адже це почуття не допоможе перемогти путінських солдатів.

"Можна бути та жити зі скепсисом, але можна і країну про*****, вибачте, зі скепсисом, а я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я дуже багато, мільйони. Не готові ми віддати нашу країну, не готові, з першого дня і до останнього так і буде, якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що у нас є все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожна з нас можемо. Я впевнений, що ми зможемо наблизити цю перемогу", – наголосив президент.

"Я не ганчірка"

Цією фразою Володимир Зеленський прокоментував блокаду польських перевізників на кордоні з Україною. Він наголосив, що експорт сільгосппродукції – це не бізнес для України, а спроба вижити під час війни. Через блокаду "зернового коридору" Україна втратила сотні мільйонів доларів, і єдиний вихід — сухопутні транзитні шляхи.

Президент наголосив, що був готовий йти на компроміс із Польщею щодо експорту продукції, але ситуація тільки погіршувалась.

"Зрозумійте, це не бізнес під час війни. Блокада кордонів… Це було виживання… Послухайте… З квітня по вересень… Це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми втрачали щодня. Мені почали ставити запитання вже наші фермери. І ось ми почали втрачати політичні відносини. Я вдячний вашому народу, але зрозумійте мене, я не ганчірка якась. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни", — сказав президент.

"Особисте у мене з дружиною"

У мережі поширюють чутки про те, що між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним існує конфлікт. Президент зазначив, що він має питання до роботи Головнокомандувача, але він публічно нічого про це не говорить, щоб не плодити ще більше чуток.

Водночас глава держави осадив журналістів і заявив, що він не має жодних "особистих справ" із Залужним чи особистих питань до Генштабу.

"Все особисте у мене — з моєю дружиною", — сказав Зеленський.

Конфлікт Залужного та Безуглої

Не вдалося президенту уникнути питань про конфлікт між Головкомом Валерієм Залужним та нардепкою від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою. Він дав зрозуміти журналістам, що він не має часу розбиратися в міжусобних суперечках і читати пости та коментарі до них у Facebook.

Депутатку та Головнокомандувача ЗСУ Зеленський назвав без будь-яких формальностей, а просто за іменами.

"Що стосується Мар’яни, Валери, ще там є люди — дуже складно все… То вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Тому я вам і сказав — нам потрібно давати щоденний результат державі, а селфі — встигнемо", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи буде Україна членом НАТО. Володимир Зеленський дав однозначну відповідь з огляду на нинішню ситуацію в країні.