Коли відкриють "Бориспіль"? Зеленський зробив цікаве порівняння

Україна опрацьовує питання роботи аеропортів із союзниками

Президент України відповів, коли запрацюють аеропорти в країні, зокрема "Бориспіль", з якого сьогодні вилетів цивільний літак. За його словами, це означатиме нашу перемогу.

Про це він сказав під час пресконференції 19 грудня. На сьогоднішній день Україна не має достатньої кількості систем ППО, щоб зробити небо безпечним.

Президент України назвав відкриття аеропорту "Бориспіль" серйозною операцією та зазначив, що знає, що для цього необхідно.

"Бориспіль" це як Чорне море, відкриття "Борисполя" — це буде перемога українського ППО, це буде говорити, що Україна перемагає, ми ставимо таке питання нашим колегам. Це дуже серйозно, це потужний економічний крок також", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак Boeing 777-300. Його перевезли до аеропорту в Європі на запит української авіакомпанії, яка його експлуатує. Це вже четверта успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ОП назвали умови для відкриття аеропортів в Україні. Наша країна опрацьовує це питання із союзниками.