Несмотря на войну: из "Борисполя" вылетел самолет (видео)

Невероятное зрелище в условиях военного положения

Во вторник, 19 декабря, с киевского аэропорта "Борисполь" удачно эвакуировали крупнейшее в Украине воздушное судно, которое принадлежит компании Skyline Express. Известно, что на борту самолета не было груза и пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь". Стоит отметить, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны.

Так, был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта — украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директивами, которые действуют на время введения военного положения в Украине.

Отмечается, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь", проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при закрытии воздушного пространства, аэропорт "Борисполь" остается направленным на обеспечение операционной готовности и финансовой устойчивости, в частности по обслуживанию инфраструктуры и сохранению сертификации персонала.

Известно, что Boeing 777-300ER авиакомпании Skyline Express, ранее известной как Azur Air Ukraine, утром вылетел из Борисполя и через несколько часов приземлился во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи. Этот аэродром используется как база технического обслуживания и длительного хранения авиалайнеров.

Boeing 777-300ER поступил в Украину в конце 2021 года после работы в российской авиакомпании Azur Air. Особенностью авиалайнера стала его вместимость — он мог перевозить 531 пассажира, что является рекордным показателем для авиации Украины.

До российского вторжения в Украину авиалайнер под позывными Azur Air Ukraine перевозил туристов аффилированного туроператора Anex Tour на курорты Карибского бассейна — Доминикану и мексиканский Канкун.

Эвакуационный рейс Boeing 777-300ER UR-AZR из аэропорта Борисполь

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине готовятся открыть аэропорт для гражданских полетов: Ермак озвучил условия. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских рейсов. Однако зависеть это будет от уровня защиты неба от российских ракет.