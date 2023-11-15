В Украине готовятся открыть аэропорт для гражданских полетов: Ермак озвучил условия

Не все украинцы радостно отреагировали на это сообщение

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских рейсов. Однако зависеть это будет от уровня защиты неба от российских ракет.

Об этом Ермак сообщил во время выступления в Институте Хадсона в США. По его словам, сейчас Украина активно работает над защитой неба.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении", — сказал глава Офиса президента.

Он не стал уточнять, что именно это будет за аэропорт и когда планируют запустить его работу. Но из слова Андрея Ермака можно понять, что речь идет о гражданской авиации и произойдет это до окончания войны с россией.

Впервые вопрос о возобновлении полетов гражданской авиации в Украине стали поднимать летом 2023 года. Предлагали открыть аэропорты в Киеве, Львове, Одессе или Ужгороде, но конкретных действий не последовало.

В сети неоднозначно отреагировали. Кто-то счел это хорошей идеей и поддержал ее. Однако большинство украинцев выступили против. В частности, журналисту Сергею Руденко не понравилось то, что важное для Украины заявление было сделано за пределами страны.

"Меня всегда интересовало, почему украинские чиновники делают важные для украинцев заявления за пределами Украины, а не сообщают об этом самих украинцев. И почему об открытии аэропорта говорит глава Офиса президента — тоже не могу понять", — написал он.

Журналист ТСН Кристина Зеленюк предложила в комментариях озвучивать свое мнение на этот счет. Некоторые пошутили о том, что откроют Донецкий аэропорт, а другие прямо написали, что не верят в реализм этой идеи. Это заявление может быть рассчитано исключительно на американскую аудиторию, так как вряд ли хотя бы один лоукостер согласиться летать в Украину при угрозе попасть под ракетный удар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда заработает аэропорт "Борисполь" в Украине. Гендиректор назвал сроки.